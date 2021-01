Data 4000 : Viva-MTS dévoile un package Internet pour les provinces arméniennes

La société Viva-MTS a dévoilé son nouveau plan tarifaire Internet Data 4000 développé spécifiquement pour les abonnés des provinces arméniennes.

En souscrivant au plan tarifaire, les utilisateurs bénéficieront de 50 Go de forfait Internet haut débit pour un forfait mensuel fixe de 4000 AMD. En cas de consommation de l’ensemble du forfait avant l’expiration de la période de validité, un forfait supplémentaire de 10 Go sera activé pour 1000 AMD.

En souscrivant au plan tarifaire Data 4000 pendant 12 mois, les abonnés bénéficieront gratuitement d’un routeur Huawei E5576-320 ou d’un modem Wi-Fi MTS Connect LTE E3372s-153. Et en cas d’abonnement au plan tarifaire pendant 18 mois, ils peuvent obtenir gratuitement le routeur Huawei B311-221 LTE.

Les abonnés peuvent vérifier leur compte et le trafic Internet utilisé via le portail Internet Assistant ou via l’application mobile My Viva-MTS.