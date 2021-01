Arménie : des milliers d’hectares de forêts endommagées par la guerre

Plusieurs milliers d’hectares de zones boisées ont été endommagés à la suite de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, a déclaré le ministre arménien de l’Environnement Romanos Petrosyan aux journalistes mardi 26 janvier.

« Il n’y a pas d’évaluation finale des dégâts matériels infligés au pays. Pendant les combats, cependant, des incendies se sont déclarés dans certaines zones boisées, qui n’ont pas pu être éteintes pendant la guerre », a déclaré Romanos Petrosyan, cité par Spoutnik Arménie.

« En conséquence, plusieurs centaines d’hectares de zones boisées ont été endommagés dans le nord-est du pays (les forêts d’Artsvaberd dans la province de Tavush ), Tandis que le reste a été endommagé dans la province de Syunik (Goris, Kapan).

Selon lui, le ministère a envoyé six lettres à des organisations internationales depuis le début de la guerre. Les trois premières lettres décrivent les risques environnementaux de la guerre. En outre, le risque d’incendies de forêt lié à l’utilisation de munitions au phosphore par l’Azerbaïdjan a été décrit et un rapport de 36 pages a été préparé. Il a noté que les partenaires internationaux ont exprimé leur intérêt pour la question et ont demandé des informations détaillées.

Le ministre a souligné que les dégâts les plus importants ont été infligés aux forêts d’Artsakh (karabakh), qui sont actuellement sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.