Nikol Pashinyan : « Nous établirons un système judiciaire indépendant et équitable par des mesures cohérentes »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu hier au Ministère de la Justice pour discuter des programmes en cours et à venir du Ministère. La discussion a été suivie par le chef de cabinet du Premier ministre Arsen Torosyan, le ministre de la Justice Rustam Badasyan, les sous-ministres, les chefs des organes subordonnés du ministère et d’autres fonctionnaires.

Avant la réunion, le Premier ministre s’est rendu au Bureau des services publics intégrés pour se familiariser avec les services fournis aux citoyens et leur efficacité. Il a été noté que toutes les conditions nécessaires ont été créées au sein du Bureau pour recevoir les services de l’Agence de l’état civil, du Registre national des personnes morales, du Comité des recettes de l’État, des Archives nationales, du Service de la sécurité sociale, du Service des migrations, du Comité du cadastre, du Bureau funéraire, ainsi services de notaire. Le Centre fournit une centaine de services publics, dont la portée sera élargie à l’avenir.

Le Premier ministre Pashinyan a noté que le ministère de la Justice a un large éventail d’activités, mais qu’il est principalement associé à l’élaboration des politiques et à la législation dans le système judiciaire. « Et je suis heureux que nous ayons récemment donné une grande impulsion aux réformes de la sphère judiciaire. Bien sûr, les résultats de ces actions et réformes ne peuvent pas être vus immédiatement, mais je suis convaincu que par des mesures cohérentes, nous pourrons atteindre notre objectif - établir un système judiciaire indépendant et équitable. Nous avons récemment assisté à des tentatives de politisation du système judiciaire, ce qui est inacceptable et sape l’idée même d’un pouvoir judiciaire et l’idée de justice. Nous devons mettre en place non seulement des mécanismes actifs, mais aussi à long terme afin non seulement d’éradiquer ces phénomènes, mais aussi de les prévenir complètement », a souligné le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a noté que les citoyens utilisent de nombreux services dans le domaine d’activité du ministère de la Justice. « Il est important pour nous que ces services sont fournis avec une qualité élevée et aussi confortablement que possible. Avant de venir ici, nous avons visité le Bureau des services publics intégrés. Le but de ces bureaux est que les citoyens n’aient pas à visiter des dizaines d’institutions dans le cadre de la même fonction ou dans le même cas. Aujourd’hui, ces services sont fournis dans divers domaines. Ces services sont également fournis dans le domaine de la sécurité sociale. J’espère que cette pratique se justifiera et que nous disposerons d’un réseau de services à part entière dans tout le pays. Nous discutons maintenant de plusieurs options, scénarios de développement de ce réseau, et nous sommes très près de prendre des décisions finales », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a donné la parole au ministre Rustam Badasyan, qui a présenté l’état d’avancement des activités mises en œuvre par le ministère. Premièrement, le ministre a évoqué les travaux menés pour former le Comité anti-corruption et sa structure. Le bâtiment du comité aura une superficie de 5500 mètres carrés. 2,7 milliards de drams seront investis dans le projet, la construction durera 2,5 ans. Le comité comptera 150 employés. Le ministre a noté que la commission commencera ses activités plus tôt, dans un autre lieu temporaire. Selon Rustam Badasyan, le chef du comité sera élu sur une base concurrentielle.

Le ministre a ensuite évoqué la formation de la Cour anti-corruption, les mesures visant à reconstituer le système judiciaire avec de nouveaux juges, les réformes de l’institution de l’arbitrage, à la suite desquelles un déchargement important du système judiciaire est attendu. Les mesures prises ont fait passer le nombre d’affaires de confiscation d’argent devant les tribunaux de 172 000 en 2018 à 108 000 en 2019. Ces affaires étaient au nombre de 47 000 au premier semestre 2020. La mise en place du Centre d’arbitrage devrait contribuer à donner une nouvelle impulsion aux réformes dans ce domaine. En conséquence, les litiges seront résolus plus efficacement dans un délai plus court et en ligne.

Les responsables en charge ont rendu compte des travaux sur la mise en œuvre de la justice en ligne et du service de patrouille. Il a été noté que le nombre de demandes préliminaires pour les formations organisées pour inclusion dans le système des services de patrouille dépassait 2500, des contrats ont été signés avec 770 d’entre eux qui ont passé un contrôle en trois étapes : seulement 1/3 sont des policiers actuels. Les formations sont dispensées par des spécialistes formés à l’étranger.

Au cours de la réunion, les questions liées à l’amélioration du système d’état civil, à l’introduction d’un nouveau système de restauration dans les établissements pénitentiaires, grâce auquel les condamnés et les détenus recevront une nourriture de qualité et les établissements pénitentiaires seront dotés d’équipements modernes ont également été discutées. Les responsables estiment que cette dernière contribuera à améliorer l’efficacité de la lutte contre la corruption. En conclusion, la réunion a entendu un rapport sur les réformes du Service de l’exécution forcée.