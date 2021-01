L’Assemblée nationale d’Arménie entame les travaux pour la création d’un parlement numérique

L’Assemblée nationale débute le travail de création d’un parlement numérique, dont le but est de mettre l’ensemble de l’infrastructure de l’information électronique en lien avec les conditions modernes, ainsi que l’automatisation complète de nombreux processus manuels. Le chef d’état-major de l’Assemblée nationale d’Arménie, le secrétaire général Tigran Galstyan, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook.

« Grâce aux technologies numériques, la connexion entre le Parlement et la société deviendra plus facile et plus accessible. Aujourd’hui, j’ai rencontré le chef du programme parlementaire du PNUD (PNUD) pour discuter des étapes conjointes de financement de la mise en œuvre du programme » a écrit Tigran Galstyan.

Krikor Amirzayan