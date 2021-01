« Kapan en 2021 capital jeunesse », discussion au ministère de l’Éducation et des Sciences

Le 26 janvier, le vice-ministre de l’Éducation et des Sciences de l’Arménie, Arthur Martirosyan, a rencontré le maire adjoint de Kapan, Gor Tadevosyan et des représentants de la municipalité pour discuter des événements à mettre en œuvre dans le cadre du programme « Capitale de la jeunesse de l’année » a informé par le ministère de l’Éducation et des Sciences d’Arménie.

Le vice-ministre a félicité les représentants de la ville pour l’élection de Kapan comme capitale de la jeunesse d’Arménie et s’est dit convaincu qu’en dépit des complications causées par l’épidémie, la vie des jeunes du ministère և organe d’autonomie locale représenté par la communauté de Kapan sera particulièrement actif cette année à Kapan. Le vice-ministre a souligné la nécessité d’organiser autant d’événements nationaux et internationaux que possible dans la capitale de la jeunesse au cours de l’année և pour exprimer la volonté du ministère de diriger ces programmes vers la ville de Kapan et la région de Syunik.

Dans le cadre des événements prévus dans la capitale de la jeunesse, la possibilité de tenir une conférence des jeunes à Kapan a été discutée, à laquelle les arméniens de la diaspora peuvent également participer à distance.

A l’issue de la réunion, ils ont également évoqué les événements qui se tiendront dans la capitale de la jeunesse dans les domaines de la culture, du sport, de la science et autres, que le ministère va mettre en œuvre avec l’aide de ses structures partenaires.