Le ministre de l’Éducation et des Sciences a évoqué le programme de remboursement des frais de scolarité pour les étudiants participant à la guerre

Lors de la séance du rectorat de l’Université d’Etat d’Erévan, le ministre de l’Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie Vahram Doumanyan a évoqué le programme de remboursement des frais de scolarité mis en place par l’État pour les participants aux hostilités du 27 septembre au 9 novembre 2020.

Un responsable du département des relations publiques du ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de l’Arménie a déclaré que, compte tenu du fait que seuls les frais de scolarité pour le premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 sont remboursés, l’Université d’Etat d’Erévan, le président du conseil étudiant a posé une question au ministre. Le programme de soutien bénéficiera-t-il aux étudiants actuellement en service militaire obligatoire qui seront démobilisés au cours des deux prochaines années, lorsque le semestre susmentionné sera déjà écoulé et que le remboursement des frais de scolarité sera tardif ? En outre, on craint que certains combattants ne soient privés de soutien en raison du manque de documentation pertinente.

Selon le ministre Vahram Doumanyan, tous les étudiants en service militaire obligatoire, s’ils ont participé à la guerre, sont bénéficiaires du programme de soutien.

« Si un élève a abandonné l’école, s’est enrôlé dans l’armée, où il a participé à la guerre, après la démobilisation, s’il a des antécédents de participation au service militaire, il bénéficiera certainement du programme d’appui du Gouvernement. D’ici la fin de 2022, nous aurons toujours des étudiants démobilisés participant à la guerre, qui seront remboursés pour un semestre. Si l’étudiant a déjà payé les frais de scolarité pour le premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 avant l’enrôlement, la compensation du gouvernement sera considérée comme un trop-payé et sera transférée comme frais de scolarité pour le semestre suivant. Même si l’étudiant a déjà terminé ses études et a déjà payé, les frais de scolarité du premier semestre seront remboursés. Bien sûr, c’est le moins que l’État puisse faire pour eux » a déclaré Vahram Doumanyan, ajoutant que le montant du remboursement des frais de scolarité dans le cadre du programme de soutien proviendra du budget de l’État.

Quant à la question de savoir qui peut être bénéficiaire du programme de soutien, dans ce cas, il existe une approche claire. Il doit y avoir une base, c’est-à-dire un dossier indiquant que la personne a pris part aux hostilités.