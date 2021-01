La réunion conjointe de coordination de coordination du programme de jumelage mis en œuvre par le ministère des Situations d’urgence de la République d’Arménie avec l’Union européenne le 26 janvier a officiellement confirmé la fin de la phase d’évaluation initiale du projet, soulignant le début des travaux processus.

Le Département Information և Relations Publiques du Ministère des Situations d’Urgence d’Arménie a informé que « Le discours d’ouverture a été prononcé par le directeur adjoint du ministère des Situations d’urgence, le colonel Hovhannes Emishyan, et l’expert international Marie Velasquez Fredrickson. Ils ont parlé de la phase initiale du projet, de sa capacité et de son objectif.

Le coprésident du projet, John Andersen, a présenté un résumé du rapport d’évaluation des capacités, qui a identifié les problèmes liés aux composantes du projet par des experts internationaux.

Tatiana Milkamanovic (Lettonie), Cecilia Unram (Suède) et Anastasia Ezerets (Suède), les chefs de file internationaux des composantes du projet, ont fait des discours détaillés sur les résultats.

Armine Hayrapetyan, coordinatrice nationale des opérations de DRR Senda, a parlé du rapport d’évaluation des capacités.

Il est à noter que quels que soient les obstacles créés par l’épidémie, les experts suédois du programme S. Unram est déjà à Erevan, participant à la réunion avec ses collègues du ministère des Situations d’urgence. L’autre expert, A. Ezerets, toujours de Suède, arrivera dans les prochains jours.

Du côté arménien, la réunion a réuni les chefs de toutes les composantes du programme de jumelage - experts des sous-composantes.

« À la suite de la réunion, les événements à mettre en œuvre dans un proche avenir et leurs conditions ont été décrits » indique le communiqué.