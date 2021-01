Le système de santé de l’Artsakh doit être équipé et modernisé

Le système de santé de la République de l’Artsakh est en mesure d’organiser les soins médicaux pour la population, mais les ressources humaines et matérielles existantes ne sont pas suffisantes pour assurer une qualité, une efficacité et une autosuffisance adéquates. Un responsable du ministère de la Santé d’Artsakh a déclaré que cela avait été mentionné dans la déclaration commune adoptée à la suite de la visite de trois jours de médecins-experts de la République d’Arménie en Artsakh.

« Le système de santé de l’Artsakh a besoin d’une révision des méthodes et des méthodes de l’activité financière et économique, de la redistribution correcte des ressources matérielles et techniques, de l’équipement et de la modernisation des institutions médicales, qui devraient être fondées sur les conclusions adoptées par les résultats de la recherche d’experts. Il y a une pénurie de ressources humaines dans les institutions médicales d’Artsakh, et pour la combler, il est nécessaire d’utiliser les méthodes permettant de combler le manque en attirant des spécialistes par équipes, ainsi qu’en encourageant de nouveaux spécialistes, en introduisant la télémédecine, en formant et la qualification du personnel existant. Afin d’équiper les moyens matériels et techniques disponibles dans les institutions médicales d’Artsakh avec les derniers équipements, il est nécessaire d’impliquer les opportunités du ministère, ainsi que des organisations non gouvernementales, des fondations caritatives et des particuliers, en garantissant un maximum de transparence et responsabilité dans le processus. Les médecins-experts qui se sont joints à la déclaration approuvent l’idée de former un conseil public sous la direction du ministre de la Santé de la République d’Azerbaïdjan, réaffirmant le désir et la volonté d’être inclus dans le conseil. Tous les participants à la déclaration ont convenu à l’unanimité que la coopération avec les associations médicales de la RA est d’une importance fondamentale pour le développement futur du système de santé de l’Artsakh, qui devrait être considérée comme une direction stratégique de la poursuite des activités du ministère. Les experts médicaux qui se sont joints à l’annonce sont tenus de soumettre au ministère dans un délai d’une semaine une conclusion résumant les résultats des études, l’analyse basée sur celles-ci, et au ministère de développer une politique de développement du système à court terme sur cette base.

À l’invitation du ministre de la Santé du NKR, un groupe de médecins-experts qui a quitté la République d’Arménie pour l’Artsakh pour une visite de trois jours le 22 janvier a visité des établissements médicaux situés dans les régions de Stepanakert, Askeran et Martuni. Ils ont rencontré le personnel responsable du ministère de la Santé, des institutions médicales, mené des études, des évaluations et des analyses.