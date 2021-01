Urartu a battu Mad Fox

Dans le match central de la dernière manche du championnat régulier de basket-ball d’Arménie, « Urartu » et « Mad Fox » se sont affrontés.

« Urartu » avait un avantage dans le quart de départ, qui ne s’est pas maintenu dans le second. Après une longue pause, « Mad Fox » a pris l’initiative, mais « Urartu » a réussi à revenir au score dans les dernières secondes - 83:83 et le jeu a été envoyé en prolongation. Les basketteurs de « Urartu » étaient plus précis.

Le basketteur le plus productif du match a été Logan Primerano de « Urartu », qui a marqué 30 points. Il a également effectué 6 passes efficaces.

ARMENPRESS