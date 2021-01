Le bureau de l’Ombudsman d’Artsakh publie un rapport sur la menace pour le patrimoine culturel arménien

Le personnel du médiateur des droits de l’homme d’Artsakh a publié un rapport sur le vandalisme contre le patrimoine culturel arménien dans les territoires occupés de la République d’Artsakh et la menace de destruction de monuments arméniens, a déclaré le bureau du médiateur.

À la suite de l’agression militaire contre la République d’Artsakh, au moins 1456 monuments historiques et culturels de premier plan, dont 161 monastères et églises, 591 khachkars (croix de pierre), les sites antiques de Tigranakert, Azokh, Nor Karmiravan, Mirik , Keren, forteresses et châteaux, sanctuaires et autres monuments sont restés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan. 8 musées d’État sont également passés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan avec 19 311 expositions, ainsi que des musées privés de tapis arménien et de dram arménien de Shushi.

Le rapport présente un certain nombre de cas de destruction et d’actes de vandalisme contre le patrimoine culturel arménien au cours de l’agression azerbaïdjanaise et turque et après le cessez-le-feu, y compris des attaques délibérées contre la cathédrale Saint-Sauveur Ghazanchetsots et l’église Saint Hovhannes Mkrtich (Kanach Zham) de Shushi.

Le rapport fait également référence à la politique de l’Azerbaïdjan consistant à diffuser délibérément la désinformation sur le patrimoine culturel arménien et à « albaniser » les monuments culturels arméniens, ce qui constitue également une menace d’extinction du patrimoine culturel arménien sur le territoire de l’Artsakh.

L’analyse des cas identifiés et du contexte de l’arménophobie montre que la destruction et la déformation du patrimoine culturel arménien sont systématiques et généralisées. Les actions et déclarations des organes de l’Etat azerbaïdjanais et des personnalités publiques montrent qu’il s’agit d’une politique étatique spécifique basée sur la politique criminelle d’incitation à la haine contre la nation arménienne.

Compte tenu des nombreux précédents et des menaces réelles de destruction délibérée du patrimoine culturel arménien dans les territoires sous contrôle de l’Azerbaïdjan par les autorités azerbaïdjanaises, le personnel du Médiateur pour les droits de l’homme de l’Artsakh estime qu’il est urgent que les organisations internationales compétentes et en particulier l’UNESCO prennent des mesures efficaces et immédiates pour préserver le patrimoine culturel arménien sur le territoire de l’Artsakh.

Le contenu anglais du rapport est disponible sur le lien suivant , les versions arménienne et russe seront publiées ultérieurement.

https://artsakhombuds.am/hy/document/792

ARMENPRESS.