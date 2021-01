Gaguik Tsaroukyan discute du retour des prisonniers de guerre Arméniens avec l’ambassadeur de Russie

Le président du parti arménien Arménie Prospère, Gaguik Tsaroukyan a rencontré l’ambassadeur de Russie en Arménie, Sergueï Kopirkine. Les questions liées à la situation d’après-guerre dans la région, le processus de retour des prisonniers de guerre et l’agenda politique intérieur de la République d’Arménie ont été abordés lors de la réunion. Gaguik Tsaroukyan en a informé dans un message sur sa page Facebook.

G. Tsaroukyan a également noté « L’Ambassadeur Kopirkine a estimé possible la poursuite des travaux bilatéraux dans le développement des relations arméno-russes, soulignant la nécessité de mesures visant à renforcer davantage les liens séculaires et fraternels entre les deux pays.

La Fédération de Russie est le principal garant de la sécurité dans la région, le partenaire stratégique irremplaçable de l’Arménie. Le renforcement et le développement continu des liens politiques et économiques arméno-russes n’ont pas d’alternative. J’ai demandé à l’ambassadeur Kopirkine de transmettre ma gratitude au président russe Vladimir Poutine pour ses efforts actifs pour mettre fin à la guerre en Artsakh et pour soutenir le peuple arménien dans une situation difficile.