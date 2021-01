Mohammad Javad Zarif : la question du Haut-Karabakh « une opportunité de paix et d’amitié dans la région »

Mohammad Javad Zarif, arrivé aujourd’hui à Moscou pour la deuxième destination de son voyage dans la région, s’est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, au ministère russe des Affaires étrangères.

Saluant le président russe Vladimir Poutine pour avoir apporté la paix au Haut-Karabakh, Zarif a déclaré : « La crise du Haut-Karabakh était une préoccupation commune de Téhéran et de Moscou, résolue par la médiation russe, et est maintenant devenue une opportunité pour la paix et l’amitié dans la région. »

Il a noté qu’un autre objectif du voyage était de discuter de la situation dans la région, ajoutant : « Après la crise du Haut-Karabakh et la guerre qui a eu lieu dans la région et dans notre voisinage, avec nos frontières, avec les efforts de la Fédération de Russie et de M. Poutine, cette guerre a pris fin et des accords ont été conclus. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères s’est également entretenu lundi avec son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et d’autres hauts responsables d’Azéris.

ARMENPRESS.