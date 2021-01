Mohammad Javad Zarif à Moscou afin de consulter une coopérative régionale à six parties avec la Russie

A son arrivée à Moscou, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré qu’il discuterait des propositions de coopération à six dans la région, du JCPOA et de la situation en Afghanistan, en Syrie et au Yémen.

Mohammad Javad Zarif, arrivé aujourd’hui à Moscou pour la deuxième destination de son voyage dans la région, a déclaré aux journalistes qu’un autre objectif du voyage était de discuter de la situation dans la région, ajoutant : « Après la crise du Haut-Karabakh et la guerre qui a eu lieu dans la région et dans notre voisinage, avec nos frontières, avec les efforts de la Fédération de Russie et de M. Poutine, cette guerre a pris fin et des accords ont été conclus. »

« A notre avis, la mise en œuvre de ces accords est importante pour le développement d’intérêts communs entre les pays de la région, en particulier dans le domaine du transit et de la participation et de la coopération », a-t-il noté.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné : « Nous avons eu de bonnes discussions avec M. Aliyev et d’autres amis en République d’Azerbaïdjan et nous continuerons les pourparlers à Moscou, puis dans les prochaines parties du voyage, nous nous rendrons dans d’autres pays du Caucase, L’Arménie et la Géorgie, puis vers la Turquie. Nous suivons la question dans la région. "

Mohammad Javad Zarif est arrivé à Bakou dimanche soir dans le cadre d’une tournée régionale qui le mènera également dans d’autres pays, dont la Russie plus tard.

Il s’est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et d’autres hauts responsables azéris.

Après ses visites avec des responsables azéris, Mohammad Javad Zarif dans un tweet lundi a noté que la paix durable réside dans des accords régionaux inclusifs.

ARMENPRESS .