Dynamique positive dans l’état de santé d’Armen Sarkissian

Le président Armen Sarkissian poursuit le traitement à domicile du COVID-19, a déclaré mardi son bureau, ajoutant que le président se sentait mieux et qu’une « dynamique positive » était observée dans son état de santé.

« Cependant, il est toujours sous la surveillance de médecins. »

Le Président de la République et Mme Nune Sargsyan expriment à nouveau leur gratitude pour les vœux de santé et les paroles de soutien.

ARMENPRESS.