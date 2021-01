Les programmes du ministère de la Justice ont été discutés sous la présidence du Premier ministre

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu aujourd’hui au Ministère de la Justice pour discuter des programmes en cours et à venir du Ministère. La discussion a été suivie par le chef de cabinet du Premier ministre Arsen Torosyan, le ministre de la Justice Rustam Badasyan, les vices-ministres, les chefs des organes subordonnés du ministère et d’autres fonctionnaires.

Le Premier ministre Pashinyan a noté que le ministère de la Justice a un large éventail d’activités, mais qu’il est principalement associé à l’élaboration des politiques et à la législation dans le système judiciaire. « Et je suis heureux que nous ayons récemment donné une grande impulsion aux réformes de la sphère judiciaire. Bien sûr, les résultats de ces actions et réformes ne peuvent pas être vus immédiatement, mais je suis convaincu que par des mesures cohérentes, nous pourrons atteindre notre objectif - établir un système judiciaire indépendant et équitable. Nous avons récemment assisté à des tentatives de politisation du système judiciaire, ce qui est inacceptable et sape l’idée même d’un pouvoir judiciaire et l’idée de justice. Nous devons mettre en place non seulement des mécanismes actifs, mais aussi à long terme afin non seulement d’éradiquer ces phénomènes, mais aussi de les prévenir complètement », a souligné le Premier ministre.

Au cours de la réunion, les questions liées à l’amélioration du système d’état civil, à l’introduction d’un nouveau système de restauration dans les établissements pénitentiaires, grâce auquel les condamnés et les détenus recevront une nourriture de qualité et les établissements pénitentiaires seront dotés d’équipements modernes ont également été discutées. Les responsables estiment que cette dernière contribuera à améliorer l’efficacité de la lutte contre la corruption. En conclusion, la réunion a entendu un rapport sur les réformes du Service de l’exécution forcée.

ARMENPRESS