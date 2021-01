Le chef de la diplomatie de l’Artsakh appelle l’ONU et l’UNESCO à protéger le patrimoine historique arménien de l’Artsakh dans les zones occupées par l’Azerbaïdjan

Aujourd’hui 26 janvier, Davit Babayan, le ministre des Affaires étrangères de la République de l’Artsakh, a adressé des lettres au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et à la directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay concernant la destruction délibérée et délibérée du patrimoine culturel arménien dans les territoires occupés de la République de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan, ce qui constitue une violation flagrante du droit international.

Le Département des relations publiques du ministère des Affaires étrangères de la République de l’Artsakh a communiqué ces lettres qui présentent des faits détaillés sur la constante suite de crimes réalisés par les autorités azéries dans l’ex-Union soviétique, puis dans les années suivantes, visant à les détruire partiellement ou complètement le patrimoine culturel arménien sous contrôle azéri. Et effacer ainsi toute trace de la présence arménienne dans les territoires.

En particulier, comme le fait le plus tragique de la pratique de destruction du patrimoine culturel arménien est mentionné entre 1997-2006. Avec la destruction délibérée de plusieurs milliers de khatchkars médiévaux dans le cimetière arménien de l’ancienne Joulfa au Nakhitchevan.

Les lettres indiquent également que pendant la période soviétique, de 1992 à 1994, lors de l’agression militaire contre la République de l’Artsakh, 167 églises arméniennes, 8 complexes monastiques et 123 cimetières ont été complètement détruits par les autorités azéries. Au cours de la même période, environ 2 500 khatchkars arméniens, plus de 10 000 pierres tombales arméniennes ont été détruits et utilisés comme matériaux de construction.

Le ministre des Affaires étrangères de la République de l’Artsakh souligne qu’une telle politique de l’Azerbaïdjan s’est intensifiée en 2020. Lors de l’agression militaire déclenchée contre la République de l’Artsakh le 27 septembre 2020, elle continue à ce jour, ce qui constitue une réelle menace pour la destruction complète du patrimoine culturel arménien dans les territoires sous occupation militaire azérie dans un proche avenir. En particulier, l’attention est attirée sur le fait que deux fois une frappe délibérée a été menée contre la cathédrale Saint-Sauveur Ghazanchetsots à Chouchi par un drone des forces armées azéries. La destruction délibérée de monuments et d’objets du patrimoine arménien par les forces armées azéries est également mise en évidence, comme en témoignent les nombreuses vidéos et photos diffusées sur Internet.

Le Ministre des affaires étrangères de l’Artsakh, appelle les dirigeants des organisations internationales à prendre des mesures efficaces pour garantir la protection des sites du patrimoine historique et culturel arménien, et demander aux autorités azéries de respecter et d’honorer leurs engagements de préserver le patrimoine culturel arménien actuellement sous leur contrôle, et pour abandonner la politique infâme de la destruction.

Un rapport préparé par le Bureau du Défenseur des droits de l’homme de la République d’Artsakh était joint aux lettres sur la menace de vandalisme contre le patrimoine culturel arménien dans les territoires occupés par la République d’Artsakh et la menace de destruction de monuments arméniens.