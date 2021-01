Des camions arméniens « attaqués en Géorgie »

Selon l’ambassade arménienne à Tbilissi, des camions arméniens ont été bombardés de pierres et endommagés lundi matin alors qu’ils traversaient une région de Géorgie principalement peuplée d’Azerbaïdjanais.

Un communiqué publié par l’ambassade a indiqué que l’incident s’est produit près du village de Qvemo Ponichala, juste à l’extérieur de Tbilissi. Il précise que des inconnus ont jeté des pierres sur les camions et brisé certains de leurs pare-brise avant de fuir les lieux.

« Les camions ont ensuite été escortés par la police routière géorgienne jusqu’à la frontière géorgienne-arménienne et l’ont traversée », (...)