Le Front de salut public organisera un « soulèvement » anti-gouvernemental s’il ne parvient pas à renverser le Premier ministre Nikol Pachinian par des manifestations de rue conventionnelles, a prévenu hier un chef de l’alliance regroupant 17 partis d’opposition arméniens.

« Nous suivons pour l’instant la voie constitutionnelle en essayant de faire partir Nikol Pachinian, a clamé Vazgen Manukian face à des centaines de partisans de l’opposition dans la ville méridionale d’Ararat. Si la voie constitutionnelle s’avère infructueuse, nous devons organiser un soulèvement. »

« C’est un droit naturel du peuple. Il est inscrit par exemple dans la déclaration d’indépendance des États-Unis qui stipule que si le gouvernement ne respecte pas ses obligations, le peuple a le droit de se révolter », a-t-il noté.

« L’enjeu est l’avenir de notre pays et de notre peuple. Nous serons détruits ou nous avancerons », a ajouté Manukian.

S’adressant aux journalistes après la réunion qui a eu lieu dans une salle, Manukian a expliqué que le soulèvement qu’il favorise impliquerait des saisies non violentes des bâtiments gouvernementaux.

Il n’était pas clair si les commentaires reflétaient uniquement ses opinions personnelles ou aussi celles des parties constituant l’alliance. Manukian a été désigné par elles à la fin de l’année dernière pour devenir Premier ministre d’un gouvernement intérimaire qui, selon eux, devrait être formé après la démission de Pachinian.

L’alliance de l’opposition blâme Pachinian pour la défaite de l’Arménie dans la guerre contre l’Azerbaïdjan, arrêtée par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre. Elle a organisé une série de manifestations plus tard en novembre et en décembre dans le but de le forcer à démissionner. Les manifestations n’ont pas attiré de grandes foules.

Le coordinateur de l’alliance, Ishkhan Saghatelian, a déclaré lundi au service arménien de RFE / RL que les forces de l’opposition exploraient actuellement une « nouvelle tactique » pour pousser à un changement de régime.

Pachinian a rejeté les demandes de l’opposition et a proposé d’organiser de nouvelles élections parlementaires à la place. L’opposition affirme que de tels scrutins ne doivent avoir lieu qu’après sa démission.