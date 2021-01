36 211 naissances enregistrées l’an dernier en Arménie, pour la première fois depuis 2014, le nombre de naissances en Arménie a augmenté par rapport à l’année précédente

Le Ministère arménien de la santé a présenté des détails sur les résultats du programme de traitement de l’infertilité grâce à l’utilisation des technologies de procréation assistée. Le ministère a également indiqué que pour la première fois depuis 2014, le nombre de naissances en Arménie a augmenté par rapport à l’année précédente.

Le ministère arménien de la Santé dans un communiqué affirme :

Il y a environ un an, un programme de traitement de l’infertilité grâce à l’utilisation de technologies de procréation assistée a été lancé dans le pays.

Les bénéficiaires du programme étaient des militaires sans enfant avec 2 ans d’infertilité և leurs égaux, des résidents des communautés frontalières, des bénéficiaires de 30,01 et davantage de points d’insécurité dans le système d’allocations familiales, des personnes handicapées, les parents d’un fils décédé pendant ou après le service militaire .

Il convient de noter que l’année dernière, la liste des bénéficiaires est passée de 38 à 186 communautés frontalières.

Bien que l’année ait été difficile en raison de la maladie à coronavirus et de l’état de guerre, on peut encore parler des résultats du programme de traitement de l’infertilité.

Ainsi, au 31 décembre 2020, 49 enfants sont nés à la suite d’un traitement contre l’infertilité utilisant des aides à la reproduction dans le cadre de l’ordre de l’Etat. Le programme est en cours et une nouvelle vie recommencera dans de très nombreuses familles.

Dans le même temps, selon les données collectées (les statistiques n’incluent pas le nombre de naissances de personnes transférées temporairement en Arménie depuis l’Artsakh), 36 289 naissances ont été enregistrées dans le pays l’année dernière, soit 211 de plus qu’en 2019.

Il est à noter que pour la première fois depuis 2014, le nombre de naissances a augmenté par rapport à l’année précédente.