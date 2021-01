Ruben Rubinyan a rencontré la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe et le Président de l’ APCE

Le chef de la délégation arménienne à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), Ruben Rubinyan, a discuté de la question des prisonniers de guerre arméniens qui se trouvent actuellement en Azerbaïdjan avec la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić et le Président de l’APCE, Rik Daems.

« Aujourd’hui, j’ai eu des rencontres avec la secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, et le président de l’APCE, Rik Daems, à Strasbourg. Les deux responsables ont assuré qu’ils garderaient la question du sort des prisonniers de guerre arméniens et d’autres personnes détenues, ainsi que les manifestations anti-arméniennes en Azerbaïdjan au centre de leur attention » a indiqué Ruben Rubinyan sur Facebook.

Le député arménien a déclaré qu’au cours de la réunion, ils ont également parlé de la visite des représentants Conseil de l’Europe et de l’APCE en Artsakh (Haut-Karabagh).