Nouvelle visite du Secrétaire d’État français Jean-Baptiste Lemoyne en Arménie demain

Jean-Baptiste Lemoyne le Secrétaire d’Etat français auprès du ministère de l’Europe de des Affaires étrangères, en charge du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie effectuera une nouvelle visite en Arménie. Une visite de travail de deux jours à partir de demain mercredi 27 janvier a communiqué à Erévan l’Ambassade de France en Arménie. Jean-Baptiste Lemoyne rencontrera le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ainsi que de nombreux dirigeants du gouvernement arménien lors de ce séjour. Lors de cette mission à Erévan, le Secrétaire d’Etat français rendra visite au chantier du futur bâtiment de l’école française Anatole France à Erévan en inaugurant la pose de la première pierre. Une construction qui permettra d’accueillir dans le nouveau bâtiment un nombre plus importants d’étudiants tant Arméniens que Français ou étrangers.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, Jean-Baptiste Lemoyne s’était déjà rendu en Arménie avec une mission humanitaire et rencontré les dirigeants de l’Arménie.

Krikor Amirzayan