Publication des noms de 65 soldats Arméniens tués lors de la guerre en Artsakh avec désormais 1 997 corps identifiés sur un total de 3 439 disparus

Les noms de 65 soldats Arméniens tués lors de la guerre en Artsakh et récemment identifiés ont été publiés avec une liste de 1 997 soldats identifiés sur les 3 439 déclarés disparus récemment indiqué par le vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan. Ce dernier avait affirmé le 20 juin lors des questions au gouvernement que le chiffre de 3 439 corps de soldats, volontaires et civils Arméniens tués lors de la guerre en Artsakh étaient enregistrés par le ministère de la Justice. De ces corps 766 n’avaient pas encore été identifiés et étaient en cours d’identification grâce à l’ADN.

