Poutine et le Sud-Caucase : un plan mûrement réfléchi, par Mooshegh Abrahamian

Voici que foisonnent les plans pour établir la « paix » au Sud-Caucase et les fondements de son développement économique à travers la libre circulation des biens et des personnes entre les anciens belligérants. Après l’enfer, le paradis. Le projet de chemin de fer partant de Turquie et traversant l’Arménie ne s’arrêterait pas à Bakou mais rejoindrait la Russie. Il est question de supprimer les visas entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et le MAE de Turquie envisagerait du coup une « normalisation » des relations avec l’Arménie. Une stratégie gagnant-gagnant en somme !!! Tout cela relève-t-il du hasard ? Non bien sûr. Il y a un maître d’œuvre : Poutine. Depuis au moins 2013 il avait le projet de concessions territoriales arméniennes alors que lui-même ne cèderait pas un cm2 de l’immense Russie (exemple les Kouriles inhabitées). En bon joueur d’échecs, il a avancé ses pions sans précipitation et méthodiquement.

Quelqu’un de moins stratégique que lui aurait réagi militairement sur tous les terrains où s’est affirmé l’expansionnisme turc. Au lieu de cela, il a toujours ménagé l’autocrate turc et lui sauve même la vie lors du coup d’état de juillet 2016. Le front libyen ? gelé. Le front syrien ? stabilisé avec patrouilles mixtes russo-turques. C’est pourtant sur la question arménienne que Poutine a donné toute sa mesure. Les concessions, acquises après les 45 jours de la guerre d’automne, n’auraient jamais été acceptées par le peuple arménien et la diaspora tant que ses protégés Kotcharian puis Sarkissian étaient au pouvoir. Elles auraient provoqué immédiatement la chute d’un régime corrompu, peu soucieux de développer le pays en proie à l’émigration d’une jeunesse désespérant de parvenir à une qualité de vie qu’elle découvrait chaque jour à la télé ou sur internet. Dans cette hypothèse, Poutine aurait perdu définitivement le Sud-Caucase puisque les Arméniens lui auraient fait porter la responsabilité de l’humiliation subie par l’Arménie, voire de la menace de sa disparition.

La révolution de velours de 2018 et l’arrivée de Pachinian a changé la donne. Il avait là l’occasion de mettre son plan à exécution et peu importait au maître du Kremlin la sincère volonté de Pachinian de dynamiser le pays en misant notamment sur les ressources jusqu’alors inexploitées de la diaspora. Cerise sur le gâteau : la défaite prévisible de l’Arménie affaiblirait le 1er ministre arménien et favoriserait le retour des dinosaures et de leurs affidés.

Nous en sommes exactement là. Avec en prime des troupes russes d’interposition et, toujours pour faire plaisir à Erdogan, un centre d’observation du cessez-le-feu russo-turc en Artsakh.

Mais quel est son plan ? Détacher la Turquie de l’Occident, l’arrimer avec sa cousine de Bakou à son univers eurasiatique intégré et permettre un continuum terrestre avec la Turquie en contournant la Géorgie, véritable épine occidentale dans le pied russe. Il continue ainsi la politique bolchévique des années 1918-1921 qui avait déjà consisté à partager avec Ataturk (en guerre contre les Alliés) mais aussi avec la Géorgie et l’Azerbaïdjan les dépouilles de l’Arménie exsangue. Aux Turcs, Kars, Ardahan, Van et tout le plateau arménien, à l’Azerbaïdjan le Nakhidjevan et l’Artsakh, à la Géorgie le Djavakhk.

Erdogan et Aliyev prennent les cadeaux territoriaux ainsi que le projet de développement économique est-ouest avec l’Asie Centrale, façon d’éluder l’obstacle arménien, mais leur projet est non de s’adjoindre au monde russe mais au contraire d’en détacher à terme les peuples musulmans par une espèce de marche à rebours de l’expansionnisme russe. Si c’est Erdogan qui a vu un coup plus loin, rira bien qui rira le dernier.

Les Arméniens, eux, devront reconstruire, SEULS.

Mooshegh Abrahamian

Venasque le 22/01/2021