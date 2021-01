Les partis d’opposition étudient une nouvelle stratégie pour relancer leur campagne visant à pousser Pachinian à la démission

Partant du constat que la campagne de manifestation de novembre et de décembre visant à chasser Nikol Pachinian du pouvoir après la défaite dont il est rendu responsable dans la guerre contre l’Azerbaïdjan, n’avait pas été en mesure de mobiliser les foules et de transformer en un élan révolutionnaire l’abattement et les frustrations occasionnées par une capitulation terriblement coûteuse à mains égards pour la partie arménienne, Ishkhan Saghatelian, qui coordonne l’action du Front du salut de la patrie, a souligné la nécessité de relancer le mouvement de protestation sous une autre forme et d’en revoir la (...)