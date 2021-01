Lilit Makunts, le pas de trop vers l’ambassade des Etats-Unis

Les rumeurs insistantes concernant la nomination prochaine, par le gouvernement de Nikol Pachinian, de l’une de ses plus proches collaboratrices, Lilit Makunts, au poste éminemment stratégique d’ambassadeure de l’Arménie aux Etats-Unis, ont attisé la colère de l’opposition contre le premier ministre, accusé de monopoliser un pouvoir dont l’autorité est pourtant largement affectée par la capitulation face à l’Azerbaïdjan. Les principaux leaders de l’opposition arménienne, qui réclament la démission de N.Pachinian depuis l’accord de cessez-le-feu qu’il a signé le 9 novembre avec le président azéri Ilham Aliev sous l’égide de la Russie, ont exigé lundi 25 janvier que le premier ministre renonce à nommer une responsable politique jugée inexpérimentée au poste d’ambassadeure dans la première puissance mondiale.

Lilit Makunts, qui dirige le groupe parlementaire majoriraire Im Kayk (Mon Pas) de N. Pachinian, affiche une loyauté sans faille au premier ministre, ce qui justifie sans nul doute ce choix, qui témoigne aussi de l’importance qu’entend accorder N.Pachinian aux relations avec les Etats-Unis du nouveau président Joe Biden, alors que l’Arménie semble devenue toujours plus étroitement tributaire, depuis la dernière guerre de l’Artsakh, de la Russie de Poutine, qui suspecte toujours pour sa part le leader arménien d’être arrivé au pouvoir en mai 2018 à la faveur d’une révolution orchestrée par les Américains. Mais cela ne justifie sans nul doute pas le choix d’une responsable politique sans aucune expérience de la diplomatie pour représenter l’Arménie à Washington, aux yeux d’une opposition qui ne manque pas de souligner au passage que le premier ministre commet les mêmes abus de pouvoir dont il accusait ses prédécesseurs.

Interrogée la veille par les journalistes du Service arménien de RFE/RL, la principale intéressée n’avait pas démenti les informations diffusées relatives à sa promotion diplomatique. “La question est à l’ordre du jour, mais elle est toujours en discussion”, s’était contentée de commenter L.Makunts. L. Makunts, 37 ans, peut certes se prévaloir d’une parfaite connaissance de la langue anglaise, qu’elle a enseignée à l’Université russo-arménienne d’Erevan, mais elle n’a fait son entrée en politique qu’en 2018, à la faveur de la Révolution de velours de N.Pachinian, qui l’avait nommée ministre de la culture ; un poste qu’elle a conservé jusqu’à son élection de députée sous l’étiquette de Im Kayl aux législatives anticipées de décembre 2018.

L’actuel ambassadeur d’Arménie à Washington, Varujan Nersesyan, est quant à lui un diplomate de carrière qui avait été lui-même nommé à ce poste par N.Pachinian et avait remis ses lettres de créance il y a tout juste un an à Donald Trump, alors président. On ne connaît pas les motifs qui ont poussé Pachinian à vouloir remplacer Nersesyan. Le cabinet du premier ministre s’est d’ailleurs bien gardé de commenter les informations relatives à la probable nomination de L.Makunts lundi. Mais ce silence des autorités a laissé le champ libre aux députés des deux formations de l’opposition au Parlement, qui ont vivement critiqué Pachinian. “Je pense qu’il veut tout simplement éloigner ses proches de son pays. Soit ses pus fidèles alliés, qui ne manqueront pas d’être poursuivis [après le changement de régime en Arménie]”, a ainsi déclaré Naira Zohrabian du Parti Arménie prospère (BHK), la deuxième formation du Parlement qui milite, au sein du Front du salut national, une coalition de partis d’opposition extra-parlementaires, pour le départ du premier ministre et la tenue de législatives anticipées convoquées par un gouvernement intérimaire.

N. Zohrabian a désigné L. Makunts comme “une femme dont le seul mérite est de bien parler anglais”. “Organisons donc un concours du meilleur anglophone et nommons le vainqueur ambassadeur aux Etats-Unis”, a-t-elle déclaré, ironique. “Elle n’a rien d’une diplomate. Je ne sais pas ce qu’elle pourrait faire là bas [à Washington]”, a déclaré pour sa part Gevorg Gorgisian du Parti Arménie lumineuse (LHK), l’autre parti d’opposition au Parlement arménien. “C’est la continuation des anciennes mauvaises traditions”, a déploré G. Gorgisian, dans une allusion à l’habitude ancrée dans l’ancien régime arménien de distribuer les postes d’ambassadeurs au titre des services rendus en politique.

Les intentions prêtées à N.Pachinian ont aussi suscité de vives critiques parmi les principales organisations arméniennes des Etats-Unis. Aram Hamparian, qui dirige l’Armenian National Committee of America, a écrit sur sa page Facebook que l’Arménie, surtout dans cette période de crise sévère, ne pouvait se permettre de placer des personnalités inexpérimentées à des postes clés de sa diplomatie et avait plus que jamais besoin d’un corps diplomatique solide.

Dans une interview à RFE/RL, L ; Makunts a balayé ces critiques relatives à son inexpérience diplomatique et a fait valoir que “les nominations politiques” d’ambassadeurs sont une pratique courante dans le monde. “L’expérience est certainement très importante, mais dans certains cas, elle ne joue pas un rôle central”, a ajouté L.Makunts, en rappelant qu’elle avait pu montrer son expérience dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Quant au ministère des affaires étrangères arménien, il s’est lui aussi muré dans le silence, en soulignant qu’il ne se prononcerait pas sur telle ou telle nomination diplomatique tant qu’elle n’a pas été validée par un ordre afférent de la présidence arménienne.

Il semble que l’ancien ambassadeur d’Arménie au Vatican Mikayel Minasyan, membre du cercle familial de l’ancien président Serge Sarkissian, qui avait été limogé par le gouvernement de N.Pachinian auquel il n’a pas ménagé ses critiques depuis, ait joué un rôle dans la diffusion des informations relatives à la nomination de Lilit Makunts comme ambassadeure d’Arménie aux Etats-Unis. Survenant après la nomination très controversée par le gouvernement, au sein du Conseil suprême de la magistrature, de deux personnalités controversées, l’une ancien procureur militaire du temps de la présidence Kotcharian, l’autre liée à l’organisation Soros, la bête noire de tous les populistes européens, à commencer par Poutine, qui le suspectait d’avoir partie liée avec Pachinian et son entourage, cette promotion diplomatique annoncée suscite une nouvelle polémique, fragilisant un peu plus le premier ministre suspecté désormais de dérive autoritaire.