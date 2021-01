Revue de la presse arménienne du 22 janvier 2021

Entretien téléphonique des MAE arménien et français/ La presse rend compte du communiqué du Ministère arménien des Affaires étrangères sur l’entretien téléphonique entre les Ministres arménien et français. Les interlocuteurs ont discuté de la situation d’après-guerre dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, les questions de sécurité régionale et de paix. En présentant le processus de mise en œuvre de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, Ayvazyan a attiré l’attention de son homologue français « sur la nécessité d’aborder pleinement les problèmes humanitaires qui nécessitent une solution urgente, en particulier le retour des prisonniers de guerre arméniens d’Azerbaïdjan ». L’entretien a aussi porté sur la question de la préservation du patrimoine culturel, historique et religieux arménien dans les territoires sont passés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, ainsi que sur le rôle des structures internationales spéciales dans ce processus. Les Ministres ont également évoqué la reprise du processus de paix dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE et le prochain calendrier des coprésidents à cet égard. Ils ont également discuté d’un certain nombre de questions de l’agenda bilatéral.

Le gouvernement promet un programme d’aide pour les soldats handicapés/ Le gouvernement s’est engagé à fournir aux soldats devenus handicapés à la suite de la récente guerre du Haut-Karabakh des prothèses modernes et à les aider à trouver un emploi et à recevoir une éducation supérieure. Le Ministre du travail et des affaires sociales, Mesrop Arakelyan, a déclaré que le gouvernement mettrait en place une commission d’experts prothétiques qui évalueront les besoins individuels de chaque vétéran. Selon lui, tous les vétérans pourront recevoir gratuitement les membres artificiels recommandés par cette commission.

Les partis d’opposition parlementaire continuent de demander la démission de Pachinian et l’élection d’un Premier ministre par intérim/ Le parti « Arménie lumineuse » s’est dit favorable à des élections anticipées, mais à la condition que leur chef, Edmon Marukyan, prenne la tête du gouvernement avant la tenue des élections. Marukyan a déclaré que Pachinian n’avait pas confiance en ses collègues du parti au pouvoir et craignait qu’après une démission officielle, un candidat de l’opposition puisse être élu à sa place. Selon lui, le parti au pouvoir propose depuis longtemps de signer un mémorandum sur la non nomination d’un candidat au poste de Premier ministre en cas de démission de Pachinian, mais son parti a proposé un « contre-mémorandum » : Marukyan serait élu Premier ministre, organiserait des élections et démissionnerait, par exemple, en octobre. Mikayel Melkumyan du parti « Arménie prospère » a, à son tour, déclaré que le Parlement devrait avoir la possibilité d’élire un nouveau Premier ministre qui stabiliserait la situation pendant un certain temps, par exemple un an, avant d’organise des élections.

Un prêt de 7,4 millions de dollars de la BIRD/ Le gouvernement a validé un prêt de 7,4 millions de dollars à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour rénover et équiper les centres médicaux dans les régions de Gegharkunik et Vayots Dzor. Selon la Ministre de la santé, les fonds supplémentaires sont alloués dans le cadre du programme de contrôle et de prévention des maladies. Elle a noté que 35 millions avaient été alloués pour la modernisation des hôpitaux de Martuni et Yeghegnadzor dans le cadre de ce programme en 2013, mais qu’à la suite des amendements à l’accord, adoptés le 6 mars 2020, la construction d’un nouvel hôpital régional à Vayots Dzor avait été exclue du programme de prêt. L’argent devrait être alloué à partir du budget d’Etat, mais les fonds alloués précédemment étaient insuffisants, car en raison du coronavirus, une partie des fonds du prêt a été utilisée pour d’autres besoins. Le Ministre des finances, Atom Janjughazian, a, à son tour, déclaré que le portefeuille total de prêts de l’Arménie n’augmentait pas, comme ce prêt était pris au détriment de la révision et du rejet d’autres programmes de prêts.

La France est prête à soutenir l’Arménie dans les domaines de la santé, de l’environnement et des infrastructures/ La presse indique que le vice-Premier ministre, Mher Grigoryan, a reçu l’ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte, et le directeur régional de l’Agence française de développement (AFD), Raphaël Jozan. Grigoryan a remercié la France amie d’avoir été aux côtés de l’Arménie pendant une période difficile et d’avoir fourni une aide humanitaire. L’ambassadeur a informé le vice-Premier ministre de la volonté de la France de continuer d’approfondir la coopération, tant multilatérale que bilatérale, pour aider l’Arménie, en particulier dans les domaines de la santé, de l’environnement et des infrastructures. Le responsable régional de l’AFD a présenté les programmes mis en œuvre en Arménie et les pistes possibles pour élargir la coopération.

L’Ombudsman a informé l’Ambassadeur de France sur la question des prisonniers de guerre et de la démarcation des frontières/ L’Ombudsman arménien, Arman Tatoyan, a informé l’ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte, sur les questions des prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan et de la démarcation des frontières. Tatoyan a souligné que le retour ou la libération des prisonniers devrait être considéré exclusivement dans le contexte des droits de l’homme ou des processus humanitaires, comme une exigence internationale pour une action automatique. L’Ombudsman a déclaré que les autorités azerbaïdjanaises retardaient artificiellement le retour des prisonniers de guerre arméniens. Quant à la démarcation des frontières, Tatoyan a noté qu’elle s’accompagnait de violations flagrantes de l’État de droit et des droits de l’homme et devrait être arrêtée ou révisée immédiatement. « L’un des principaux facteurs est que ce processus se déroule dans un contexte de menaces évidentes de guerre de l’Azerbaïdjan contre la population de l’Arménie, ainsi que de rhétorique de génocide » a déclaré l’Ombudsman ajoutant que l’arménophobie et l’incitation à l’hostilité ne cessaient non plus de croître en Azerbaïdjan. D’autres questions relatives aux droits de l’homme ont également été abordées au cours de la réunion.

Entretien téléphonique entre les Ministres de la Défense arménien et russe/ La presse rend compte de l’entretien téléphonique entre les Ministres de la Défense arménien et russe. Ils ont discuté de la situation au Karabakh, du retour des prisonniers et des otages, ainsi que d’un certain nombre de questions liées à la recherche des personnes disparues. « Le Ministre arménien a remercié son homologue pour l’efficacité des activités du contingent de maintien de la paix au Haut-Karabakh, ainsi que pour leur aide substantielle à la résolution des problèmes de sécurité lors du déploiement des gardes-frontières russes dans la région de Syunik en Arménie ».

L’ancien Ministère des urgences a discuté avec l’Ambassadeur russe du retour des prisonniers de guerre/Felix Tsolakyan, ancien Ministre des situations d’urgence et ex-gouverneur de la région du Shirak, a rencontré l’ambassadeur russe, Sergey Kopyrkin, pour discuter du retour des prisonniers de guerre arméniens d’Azerbaïdjan. Selon Tsolakyan, les dirigeants russes sont sincèrement intéressés par la résolution de la situation avec les prisonniers. Tsolakyan a déclaré qu’immédiatement après sa rencontre avec l’ambassadeur, il avait contacté le vice-premier ministre, Tigran Avinian, qui a également donné des explications sur la situation. Selon Tsolakyan, les travaux en cours « donnent l’espoir que la vie et la santé des prisonniers ne sont pas en danger ».

Nouveau gouverneur de la région de Shirak/ L’ancien vice-ministre de la santé, Hovhannes Harutyunyan, a été nommé gouverneur de la région de Shirak. La presse indique que Harutyunyan pratiquait la chirurgie à Moscou depuis plusieurs années et a dirigé la polyclinique « Berlin » dans la région de Shirak. En 2018, il avait été nommé directeur adjoint du centre médical Sourb Grigor Lusavorich à Erevan, puis conseiller et plus tard vice-ministre de la santé.

Le Ministre de l’économie se rendra en Iran du 22 au 26 janvier/ Une délégation conduite par le Ministre de l’économie, Vahan Kerobyan, partira pour l’Iran du 22 au 26 janvier. Armen Ayvazyan, le chef du département des relations étrangères du ministère arménien de l’économie et Garik Grigoryan, le troisième secrétaire du département des pays voisins du MAE feront partie de la délégation. « L’objectif de la visite était de discuter des perspectives de développement de la coopération économique et commerciale entre l’Arménie et l’Iran » dit le communiqué officiel.

Citrique à la suite des déclarations de Pachinian sur Shushi/ Nikol Pachinian, s’exprimant devant le Parlement, a déclaré que tout au long du processus de résolution du conflit du Karabakh, la question du retour de la population azerbaïdjanaise à Shushi était à l’ordre du jour. La population de la ville avant la première guerre était, selon Pachinian, était de 90 à 10 en faveur des Azéris. Le Premier ministre s’est donc demandé si Shushi, par son statut, serait une ville arménienne. Cette déclaration a fait l’objet d’une vive critique sur les réseaux sociaux. L’ancien Maire de la ville, Artsvik Sargsyan a déclaré qu’il ne croyait pas longtemps aux propos sur une cession intentionnelle de la ville, mais que Pachinian a pu le convaincre que le transfert de la ville à l’Azerbaïdjan avait été planifié. Sargsyan a noté que ce n’était pas la première déclaration scandaleuse de Pachinian sur Shushi. Il a rappelé les paroles de Pachinian sur la « ville sombre et malheureuse ». Selon Sargsyan, Pachinian fait délibérément de telles déclarations, instillant dans la société l’idée de « l’inutilité » de la ville et essayant d’éviter la responsabilité.

Amatuni Virabian a gagné le procès et devrait être réintégré au poste de directeur des archives nationales/L’ancien directeur des Archives nationales d’Arménie, Amatuni Virabian, a gagné un procès contre la décision du Ministre de la Justice Rustam Badassian et devrait être réintégré dans ses fonctions. Il a déclaré que la décision du tribunal entre en vigueur le 15 février, notant qu’il était impossible de travailler avec le Ministre qui l’avait licencié (cf.revue du 12 au 14 septembre 2020), et qu’il ne savait pas s’il va reprendre son poste. Selon Virabian, pour lui, ce procès et son issue sont plus importants d’un point de vue moral et éthique. En outre, c’était pour supprimer les « affaires pénales fabriquées de toutes pièces ». Rappelons que des poursuites pénales avaient été engagées contre Virabian pour abus de pouvoir. Le Ministère de la Justice a déclaré avoir l’intention de faire appel de la décision du tribunal.

Pourquoi la vice-ministre de la culture Narine Khachaturyan a-t-elle démissionné ?/ La presse revient sur la démission de la vice-ministre de la culture Narine Khachaturyan (cf. revue du 21 janvier 2021). Selon Joghovourd, le Ministère n’était pas satisfait du travail de Khachaturyan depuis déjà un moment. « Le fait est qu’elle était censée coordonner la sphère de la culture, mais elle n’a rien fait dans ce sens » indique le quotidien. Selon le quotidien, après la guerre, elle avait exprimé son mécontentement face à la situation, mais la question de sa démission s’était posée avec plus d’acuité après la nomination d’un nouveau Ministre, Vahram Dumanyan, qui était également mécontent du travail de Khachaturyan. Hraparak, à son tour, indique qu’elle a remis sa démission après une rude discussion avec ses supérieurs. Selon le quotidien, sa hiérarchie n’était pas contente que Khachaturyan n’a pas répondu à la critique à l’égard du gouvernement lors d’une interview.

