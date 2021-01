Revue de la presse arménienne du 20 janvier 2021

Reprise du procès du 1er mars 2008/ Le procès de l’ancien président Robert Kocharian et de trois autres anciens hauts fonctionnaires arméniens accusés de coup d’État a repris mardi, près de quatre mois après avoir été effectivement interrompu par la guerre au Karabakh. Les accusés, participants actifs à la première guerre du Karabakh, s’étaient rendus dans la zone de guerre. Plusieurs dizaines de partisans de Kocharian se sont rassemblés devant le bâtiment du tribunal à Erevan pour manifester leur soutien à l’ex-président. Kocharian les a exhortés à rentrer chez eux, invoquant le froid et la neige. Il a refusé de répondre aux questions des journalistes. Lors de l’audience, Kocharian a déclaré que cette affaire criminelle avait conduit à la guerre. Il a déclaré que l’administration de Pachinian a tout fait pour discréditer les militaires et les anciens dirigeants de l’Arménie. « Le fait que les libérateurs de Shushi et de Kelbajar soient jugés depuis 2,5 ans a eu un impact direct sur ce qui s’est passé il y a deux mois. L’armée, les généraux colonels ont été discrédités, le peuple est resté sans héros » a déclaré Kocharyan. Les avocat de la défense ont présenté une demande de récusation du procureur général Artur Davtyan et d’autres procureurs de l’affaire. L’un des avocats de Kocharyan, Hayk Alumyan, a fait part de ses soupçons selon lesquels Artur Davtyan subirait des pressions de la part du pouvoir exécutif. La décision du tribunal sur les requêtes de la défense sera rendue publique le 22 janvier.

Plusieurs procédures pénales engagées contre le fournisseurs d’armes/ Le Service de sécurité nationale a ouvert plusieurs procédures pénales contre l’ancien conseiller de l’ex-ministre de la défense, l’homme d’affaires, David Galstyan, dont les entreprises sont parmi les principaux fournisseurs d’armes et de munitions pour l’armée arménienne. Il possède, entre autres, la société « Neutron » qui assemble des fusils de Kalachnikov à Erevan. Le service de presse des forces de l’ordre a déclaré à CivilNet que Galstyan, avec un groupe de fonctionnaires du Ministère de la Défense, était accusé de détournement de fonds budgétaires à grande échelle. Ces fonds étaient destinés aux achats de matériel de défense.

Le MAE de facto du Karabakh s’est adressé aux instances internationales sur la question des prisonniers/ Le Ministre de facto des Affaires étrangères du Karabakh, David Babayan, a envoyé des lettres aux organismes spécialisés des Nations unies et du Conseil de l’Europe, ainsi qu’aux coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et au représentant personnel du président en exercice de l’OSCE concernant la situation des militaires arméniens et des civils détenus illégalement par l’Azerbaïdjan.

L’Iran est prêt à soutenir des projets communs avec l’Arménie/ L’ambassadeur d’Arménie en Iran, Artashes Tumanyan, a discuté des questions liées aux projets d’infrastructure, au commerce et aux investissements entre les deux pays avec Seyed Rasoul Mohajer, vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour la diplomatie économique. « Les parties ont discuté des nouvelles tendances, défis et opportunités pour le développement des relations économiques bilatérales et multilatérales dans le cadre des réalités de l’après-guerre au Karabakh » dit le communiqué de l’Ambassade arménienne en Iran. Mohajer a exprimé la volonté du MAE iranien de soutenir la mise en œuvre des programmes et projets économiques bilatéraux.

Les juges du tribunal anticorruption vont être soumis à un contrôle/ Le Parlement a adopté en première lecture un ensemble de projets de loi sur la création de tribunaux anticorruption. Le ministre arménien de la justice, Rustam Badassian, a déclaré que tous les juges des tribunaux anticorruption nouvellement créés en Arménie seront soumis à un « vetting ». Le tribunal spécialisé comptera au moins 25 juges, dont 20 enquêteront sur les cas d’infractions de corruption et cinq sur les affaires civiles impliquant des demandes de confiscation de biens illégalement acquis. La Cour d’appel anticorruption comptera au moins 10 juges. Le Ministre a déclaré que ces chiffres n’étaient pas définitifs. Badassian s’est dit convaincu que la création de nouveaux tribunaux permettrait d’accélérer les enquêtes sur la corruption et de les rendre plus efficaces.

Le Parlement approuve l’obligation de divulgation des dépenses pour les fonctionnaires/ Le Parlement a approuvé le projet de loi rédigé par le gouvernement qui exige des fonctionnaires de déposer des déclarations de dépenses en plus des déclarations d’actifs. Les fonctionnaires qui dépensent plus de 2.000.000 de drams (3 176 euros) à la fois ou si la somme globale du même type de dépenses s’élève à 3.000.000 de drams (4764 euros) pour des dépenses énumérées par la loi devront le divulguer dans le rapport. En outre, la loi obligera désormais les fonctionnaires à inclure dans leur déclaration de patrimoine les biens qui leur appartiennent de facto, mais qui sont enregistrés sous le nom d’une autre personne.

Présentation de la traduction du livre Le Sillon/ La presse rend compte de la présentation à l’Ambassade de France en Arménie de la traduction du livre Le Sillon (Renaudot 2018) de l’auteur Valérie Manteau, femme de lettres et journaliste française. Le livre a été traduit et publié par la maison d’édition Newmag avec le soutien de l’Ambassade. Cet ouvrage au cœur duquel se trouve le journaliste et l’intellectuel turc d’origine arménienne, Hrant Dink, a été présenté au public arménien le jour de la commémoration de l’assassinat de Dink. Lors de la présentation, l’Ambassadeur de France, Jonathan Lacôte, a noté que cette présentation était une façon de rendre hommage à Hrant Dink et a la liberté de l’expression. Il a noté que par cette traduction, l’Ambassade veut promouvoir la littérature française en Arménie. La présentation a eu lieu en présence de l’auteur qui est en Arménie à l’invitation de l’Ambassade pour un cycle d’évènements autour de son livre et de la figure de Hrant Dink. La presse rend aussi compte du primer évènement de ce cycle : une table ronde autour de la figure de Hrant Dink et son héritage journalistique.

Réunions de l’attaché de la sécurité intérieure de l’Ambassade de France avec les collègues arméniens/ La presse indique que le premier vice-ministre des situations d’urgence d’Arménie, Armen Pambukhchyan, a rencontré l’attaché de la sécurité intérieure de l’Ambassade de France en Arménie, Hervé Jamet. Selon le communiqué, les parties ont discuté des questions liées à l’expansion de la coopération dans les domaines du déminage, de la lutte contre les incendies de forêt, de la protection de la population et de la gestion des risques de catastrophe, du soutien psychologique et de la médecine de catastrophe. Selon le communiqué de la police, l’attaché de la sécurité intérieure a également rencontré le Chef d’état-major adjoint de la police, chef du département de la coopération internationale, Hovhannes Poghosyan. Les parties ont discuté du plan d’action annuel de la police arménienne le Ministère de l’Intérieur de la France, des domaines de coopération, d’un certain nombre de questions d’intérêt mutuel. Il a également rencontré le chef du Bureau central d’Interpol en Arménie et discuté des questions liées au renforcement de la coopération entre la Bureaux d’Interpol des deux pays.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France