Revue de la presse arménienne du 19 janvier 2021

Remplacement du Ministre de la santé/ Nikol Pachinian a demandé des décrets présidentiels pour relever le Ministre de la santé, Arsen Torosyan, de ses fonctions et nommer à sa place la première adjointe de Torosyan, Anahit Avanesyan. Pachinian lui-même n’a pas commenté ce changement. Torosyan a été nommé le chef du cabinet de Pachinian. Il succède à Eduard Aghajanyan, qui occupait ce poste depuis le 10 mai 2018. Selon la presse, Aghajanyan aurait dû quitter son poste en raison d’un désaccord avec la porte-parole de Pachinian, Mana Gevorgyan. La presse rappelle que Torosyan est un membre éminent du parti de Pachinian et qu’il a été vivement critiqué pour sa gestion de la crise du coronavirus. Selon la presse, Il n’a pas clair si Pachinian a décidé de remplacer le ministre de la santé en raison de la pandémie ou dans le cadre d’un remaniement ministériel promis par lui peu après la signature de la déclaration du 9 novembre 2020. Rappelons que six autres ministres avaient été licenciés fin novembre et début décembre 2020 dans le cadre du remaniement ministériel.

Déclarations de Lavrov/ La presse arménienne rend compte des déclarations du Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, faites lors d’une conférence de presse à Moscou.

Sur la déclaration du 9 novembre 2020

Lavrov a noté que les accords sur le Haut-Karabakh étaient mis en œuvre de manière assez efficace et que c’était aussi l’évaluation du Président Aliyev et du Premier ministre Pachinian. En même temps, il a noté que la question des prisonniers de guerre était une exception. « La déclaration trilatérale du 9 novembre des dirigeants de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ne contient pas d’ « annexes secrètes » » a déclaré Lavrov. Il a également qualifié d’ « exotique » les propos sur l’éventuelle inclusion du Karabakh dans la Russie. Lavrov a indiqué que tous les problèmes de cette région devraient être résolus entre les pays de la région et, tout d’abord, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a ajouté que la Russie continuerait à aider l’Arménie et l’Azerbaïdjan à trouver une solution qui garantirait la paix, la stabilité et la sécurité dans la région.

Sur les prisonniers de guerre arméniens

Selon Lavrov, la Russie veut faire des efforts pour clore définitivement la question du retour des prisonniers de guerre arméniens. Lavrov a rappelé que la question des prisonniers faisait partie des accords signés le 9 novembre 2020. D’après lui, la question des prisonniers a fait partie de longues discussions lorsque la derniers réunion des dirigeants arménien, azerbaïdjanais et russe à Moscou. Lavrov a déclaré que la partie arménienne n’avait pas les listes des prisonniers n’étaient pas fournies immédiatement et celles-ci n’étaient pas complètes. Commentant la question de prisonniers de guerre pris après la déclaration du 9 novembre dans la région de Hadrut, Lavrov a déclaré « La partie azerbaïdjanaise a déclaré que puisque ces personnes ont été transférées dans la région après le cessez-le-feu, elles devraient être traitées séparément. Le président Poutine et nous-mêmes insistons néanmoins sur la nécessité de poursuivre l’examen de cette question afin de la clore et d’être guidés par le principe du « tous contre tous » ».

Sur le lien entre l’Arménie et le Karabakh

« Personne n’a jamais nié le lien entre l’Arménie et le Karabakh ; tout au long des décennies de négociations, il n’a jamais été question de couper l’Arménie et le Karabakh l’un de l’autre. Et c’est pourquoi le corridor de Lachine, en tant que concept, n’a été rejeté par personne et reste soumis au consentement des parties, y compris celui de nos voisins azerbaïdjanais » a déclaré Lavrov.

Lavrov a commenté les récentes déclarations des dirigeants azerbaïdjanais, qui ont réagi négativement à la visite du Ministre arménien des Affaires étrangères à Stepanakert (cf. revue du 6 au 11 janvier 2021). Lavrov a déclaré qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle les responsables arméniens ne devraient pas se rendre au Haut-Karabakh. Il a rappelé qu’il devrait y avoir un lien entre les Arméniens d’Arménie et du Karabakh, que tout le monde était d’accord avec cela. « Et si tout le monde est d’accord, je ne vois pas pourquoi les contacts établis à ce niveau devraient être découragés. Les responsables arméniens sont impliqués dans la fourniture de l’aide humanitaire au Karabakh, ce qui ne suscite aucune émotion négative à Bakou. Il serait étrange qu’il en soit autrement » a déclaré Lavrov.

Sur le statut du Karabakh

Lavrov a déclaré que le statut du Haut-Karabakh n’avait délibérément pas été mentionné dans la déclaration trilatérale du 9 novembre, car la question du statut est controversée, et il a été décidé d’éluder la question et de la laisser pour l’avenir. D’après lui, les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE qui se rendront à nouveau dans la région dans un avenir proche devraient s’occuper de cette question. Selon le Ministre, la mise en place rapide de la vie communautaire permettra de résoudre plus rapidement la question du statut du Karabakh.

Sur les déclarations émotives sur le Karabakh

Selon Lavrov, la Russie est intéressée par le renforcement de la confiance entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et il considère que les déclarations émotionnelles sur le Karabakh sont contre-productives. En même temps, le Ministre russe a noté que certaines déclarations de responsables arméniens ont dû provoquer des tensions. « Je pense qu’il serait préférable de l’éviter. Avant le début de la guerre de 44 jours, nous avons été témoins de déclarations émotionnelles faites depuis le Karabakh ou à propos du Karabakh – [comme par exemple] « nouvelle guerre, nouveaux territoires » [déclaration faire par le Ministre arménien de la Défense (cf. revue du 30 mars au 1er avril 2019)]. Le mot devient une force matérielle. Dans ce cas, les mots de différents côtés sont devenus une force matérielle très négative » a déclaré Lavrov. Selon lui, c’est pourquoi une grande attention est maintenant accordée à l’établissement de contacts entre les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, à la création d’un climat de confiance, et c’était l’une des significations importantes de la réunion à Moscou du 11 janvier. D’après lui, la Russie espère que les émotions seront reléguées au second plan.

Bureau d’Avinian : les données sur les prisonniers de guerre sont confidentielles/ A la suite des déclarations de Lavrov sur les listes des prisonniers de guerre arméniens (cf. ci-dessus) le bureau du vice premier ministre Tigran Avinian, a déclaré que les données sur les prisonniers de guerre étaient confidentielles et ne seraient pas rendues publiques. D’après le communiqué, des listes complètes de prisonniers avaient été soumises à la partie russe et à la Croix-Rouge en décembre dernier, et avant cela, elles avaient été mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations étaient disponibles.

Inquiétudes quant aux exercices militaires turco-azerbaïdjanais à Kars/ La presse note que les prochains exercices militaires turco-azerbaïdjanais à Kars évoquent des souvenirs et des analogies très désagréables en Arménie : des exercices pareilles avaient eu lieu en juillet-août 2020, et environ un mois et demi après leur fin, la guerre au Karabakh a éclaté avec la participation active de la Turquie. Le député russe Oleg Morozov a déclaré à la presse arménienne que la situation géopolitique créée dans le Caucase permet de maintenir la paix grâce notamment à la présence des soldats de paix russes. Selon l’expert russe Vladimir Yeleseyev, par le biais de ces exercices la Turquie veut garder son rôle politique élevé, car elle a échoué à déployer des soldats de la paix au Karabakh. D’après l’expert, il est temps pour la partie russe d’avoir une base militaire supplémentaire en Arménie. Interrogée sur les risques d’escalade à la lumière de tels exercices, Karen Vrtanesyan, coordinateur du portail militaire Razm.info, a déclaré que tout exercice était certainement porteur de certains messages politiques. Selon lui, néanmoins, il y a la composante militaire et tout exercice renforce l’armée qui le mène. « En conséquence, tout processus visant à renforcer les ennemis de l’Arménie devrait la préoccuper » a déclaré l’expert en notant que ceci est également pertinent pour la partie russe, étant donné que très près de Kars, de l’autre côté de la frontière, se trouve la 102e base russe de Gumri.

Erevan va commencer la construction du « Pont de l’amitié » avec la Géorgie d’ici le printemps/ D’après le Ministère de l’administration territoriale et des infrastructures, la partie arménienne commencera la construction du « Pont de l’amitié » sur son territoire dans un mois ou deux après avoir obtenu un accord sur les conditions avec ses collègues de Géorgie. Le projet bilatéral du « Pont de l’amitié » sur la rivière Debet, dans le territoire du point de contrôle de « Sadakhlo-Bagratashen » (frontière de l’État arménien avec la Géorgie), est actuellement en phase de préparation pour sa construction. Le pont coûtera 8 325 000 euros pour les deux pays, dont 50 % seront couverts par l’Arménie et 50 % par la Géorgie. Le pont est constitué de deux ponts séparés dans les deux sens, chacun d’une largeur de 11,85 mètres. La presse note que le projet de ce pont avait été annoncé dès 2013 et qu’il devait être mis en service à la fin de 2016. Un appel d’offres international avait été annoncé et avait été remporté par une entreprise iranienne. La partie arménienne avait prévu de commencer la construction l’année dernière, mais un certain nombre de facteurs avaient affecté le calendrier : la situation épidémiologique due à la pandémie de coronavirus, les désaccords législatifs entre les pays, et la situation militaire en Arménie.

Pachinian se préparerait aux élections/ D’après les informations du quotidien Joghovourd, les autorités se préparent activement pour les élections anticipées dont les dates n’ont pas encore été communiquées. Selon le journal, Pachinian essayerait de créer une nouvelle alliance avec des forces politiques d’Aram Sargsyan (« République »), Gurgen Arsenyan (« Parti travailliste uni » ), ainsi que « Arménie lumineuse » pour participer aux élections. D’après les sources de Joghovourd, Sargsyan et Arsenyan auraient donné leur accord. En outre, le journal note que le parti de Pachinian a commencé des réunions avec ses partisans y compris dans les régions.

L’Ombudsman a adressé une lettre aux co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE concernant la question des prisonniers de guerre arméniens/ L’Ombudsman arménien, Arman Tatoyan, a envoyé une lettre officielle aux coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et au représentant personnel du président en exercice de l’OSCE sur la question du retour des prisonniers de guerre arméniens d’Azerbaïdjan et de la protection de leurs droits. Entre autres, la lettre indique également que le retour ou la libération des prisonniers de guerre doit être considéré exclusivement dans le cadre des droits de l’homme ou du processus humanitaire. La lettre concerne à la fois les militaires et les civils capturés par l’Azerbaïdjan. Selon les enquêtes de l’Ombudsman, l’Azerbaïdjan retarde artificiellement la libération des prisonniers de guerre arméniens et n’annonce pas le nombre réel de prisonniers de guerre.

L’Arménie enregistre la plus forte baisse du PIB dans l’Union économique eurasiatique/ Selon la Commission économique eurasienne, le produit intérieur brut (PIB) de l’Arménie, selon les prix courants et le taux de change moyen du dram par rapport au dollar américain calculé par la Banque centrale, s’élevait à 8 milliards 844,5 millions USD en janvier-septembre 2020 et a diminué de 6,6 % par rapport à la même période de 2019.

Un député arménien propose d’armer les habitants des régions frontalières/ Le député indépendant, Sergei Bagratyan, a l’intention de rédiger un projet de loi permettant aux résidents des communautés frontalières de posséder et d’utiliser des armes. « Il est important qu’après avoir reçu une certaine formation, les citoyens participant à des régimes d’autodéfense soient capables d’utiliser des armes. Tant que l’incertitude règne au sujet des frontières, les habitants des zones frontalières immédiates sont stressés et éprouvent un sentiment d’insécurité » a déclaré le député.

Les douaniers arméniens recevront des armes de service/ La presse indique que l’Arménie va approuver la procédure de port d’armes de service pour les employés du Comité des recettes de l’État et les employés des subdivisions opérationnelles des services fiscaux et douaniers recevront des armes pour la durée de certaines missions officielles. Le projet d’amendements pertinents à la loi sur les armes a été présenté au Parlement par Arshak Gasparyan, chef adjoint du Comité des recettes de l’État.

Quelle chaines ont reçu l’autorisation pour la diffusion dans le multiplex public ?/ La presse rend compte de la décision de la Commission nationale de la télévision et de la radio sur l’attribution des autorisations pour la diffusion terrestre sur le territoire de la république dans le multiplex public. Notamment, Armenia TV, Usaber (Yerkir Media), Shant, ATV, Multi Media Kentron TV ont reçu une licence de diffusion en Arménie. Les chaines ArmNews, Arpi Media, Free News, Dar21 et Mo TV Media Holding ont obtenu une licence pour diffuser dans la capitale arménienne dans le cadre du multiplex public. La chaine H2 qui n’a pas été inclus dans le multiplex public a déclaré qu’elle allait contester la décision de la Commission. Trois chaînes de télévision russes, RTR, Kultura et la Première chaîne, ont aussi reçu le droit d’émettre en Arménie conformément au traité interétatique entre l’Arménie et la Russie signé fin décembre 2020.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France