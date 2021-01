Revue de la presse arménienne du 16 au 18 janvier 2021

Exercices militaires turco-azerbaïdjanais auront lieu à Kars du 1er au 12 février/ Citant le Ministère turc de la Défense, la presse indique que des exercices militaires conjoints turco-azerbaïdjanais seront organisés à Kars du 1erau 12 février. Les militaires azerbaïdjanais, qui participeront aux exercices militaires conjointes « Hiver-2021 », sont déjà partis pour Kars.

Porte-parole du MAE arménien : le conflit est encore loin d’être résolu et que le processus de paix est nécessaire pour établir une paix durable dans la région/ La presse indique que la représentante du Ministère des Affaires étrangères (MAE) de Russie a déclaré que la partie russe avait toujours soutenu la mise en œuvre des contacts humanitaires entre les sociétés arménienne et azerbaïdjanaise. A la demande de commenter s’il y a des conditions préalables pour ce genre de programmes, la porte-parole du MAE arménien, Anna Naghdalyan, a déclaréque la partie arménienne avait toujours soutenu les contacts humanitaires entre les sociétés de la région, qui devraient être fondés sur le respect mutuel et la tolérance et viser à créer une confiance mutuelle. « Il est certain que des conditions préalables pertinentes devraient être établies pour de tels programmes. Les déclarations des dirigeants de l’Azerbaïdjan ces derniers jours montrent que l’Azerbaïdjan n’est pas encore prêt pour cela » a déclaré Naghdalyan notant qu’en créant des obstacles au rapatriement des prisonniers de guerre arméniens, en émettant un timbre glorifiant le nettoyage ethnique des Arméniens [cf. infra], ainsi que les menaces constantes exprimées par le Président Aliyev témoignaient du fait que l’Azerbaïdjan remettait en question les efforts de confiance des médiateurs internationaux. « Les déclarations provocatrices faites par le Président de l’Azerbaïdjan à Shushi, ainsi que les tentatives de présenter l’église Ghazanchetsots, qui avait été ciblée pendant la guerre, comme un « prix de guerre et un symbole de victoire » sont particulièrement déplorables. Ces réalités prouvent que le conflit est encore loin d’être résolu et que le processus de paix est nécessaire pour établir une paix durable dans la région ».

MAE : le patrimoine culturel arménien dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais est gravement menacé/La porte-parole du MAE arménien, Anna Naghdalyan, a commenté la déclaration faite par le Président azerbaïdjanais lors de la rencontre avec le directeur général de l’ICESCO (Organisation islamique mondiale pour l’éducation, les sciences et la culture). D’après la presse azerbaïdjanaise citée par la presse locale, Aliyev a accusé les Arméniens d’avoir changé l’origine des monuments religieux chrétiens au Karabakh : « Ils changeaient l’origine de l’héritage religieux de l’ancienne nation chrétienne d’Udins. Ils convertissaient d’anciennes églises albanaises du Caucase en églises arméniennes ». Selon la porte-parole du MAE arménien, les déclarations d’Aliyev démontrent une fois de plus que le patrimoine culturel arménien dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais « est gravement menacé, et que l’État azerbaïdjanais ne peut être le garant de la protection adéquate du patrimoine culturel et religieux ». « La déformation de l’identité du patrimoine arménien est une tentative de pillage culturel, qui constitue également une violation flagrante des instruments juridiques internationaux pertinents » a déclaré Naghdalyan notant que « des milliers de monuments religieux et séculiers arméniens ont été créés des siècles avant la création de l’Azerbaïdjan et n’ont aucun rapport avec l’identité azerbaïdjanaise ». La porte-parole a affirmé que la fausse thèse consistant à présenter l’héritage chrétien des Arméniens ou d’autres peuples de la région comme des Albanais du Caucase n’avait pas de circulation sérieuse en dehors de l’Azerbaïdjan et n’était pas perçue par la communauté universitaire internationale. « En sapant les efforts de la communauté internationale visant à préserver le patrimoine culturel du Karabakh, l’Azerbaïdjan continue d’entraver l’accès des organisations internationales spécialisées, principalement l’UNESCO, à la région en accusant cette dernière de partialité » a déclaré la porte-parole appelant les dirigeants azerbaïdjanais et la machine de propagande de l’État de mettre immédiatement fin « à l’approche déplorable de détournement, de distorsion de l’identité des églises arméniennes, et au moins faire preuve du respect dû aux monuments culturels et religieux ». La presse note aussi que le 14 janvier, le directeur général de l’ICESCO, a exprimé son intention de faire de la ville de Shushi la capitale du monde islamique en 2022.

L’opposition organise des rencontres dans les régions/ L’alliance de l’opposition a commencé des tournées dans les régions d’Arménie afin d’obtenir un plus grand soutien pour leur demande à la démission de Pachinian. Ils ont organisé ce weekend des rencontres à Gumri et à Vanadzor. L’opposition a admis que les manifestations organisées par leur « Mouvement de sauvetage de la patrie » n’a pas attiré de grandes foules. Ils ont promis que l’opposition va doubler ses efforts pour avoir plus de soutien.

Démission du gouverneur de la région de Shirak/ Le gouverneur de la région de Shirak, Tigran Petrossian, a remis sa démission le 15 janvier. Petrossian n’a donné aucune raison pour sa décision. Son bureau a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire avant que la démission ne soit acceptée par le gouvernement. Petrossian occupait ce poste depuis février 2019. Il n’est affilié à aucun parti politique. La presse rappelle que depuis le 9 novembre 2020, le gouvernement a remplacé trois autres gouverneurs provinciaux.

Minasyan : le Président du Parlement est un agent des services spéciaux turcs/ Le genre de Serge Sarkissian, l’ancien ambassadeur au Vatican, Mikayel Minasyan, a déclaré que le Président du Parlement, Ararat Mirzoyan, était un agent des services spéciaux turcs. Minasyan a publié une lettre manuscrite d’Ararat Mirzoyan datant de 2007 qui est censée prouver sa déclaration. Selon Minasyan, les services de renseignements turcs ont recruté Mirzoyan aux États-Unis alors qu’il étudiait le processus de reconnaissance du génocide arménien. D’après Minasyan, Mirzoyan aurait accepté de transmettre aux Turcs des informations sur ce qui se passe au Musée-Institut du génocide arménien. Cependant, selon l’ancien diplomate, le Service de sécurité nationale arménien l’a découvert et a reconverti Mirzoyan rendant ce dernier un agent double. « Mirzoyan représente les intérêts de la Turquie en Arménie » a déclaré Minasyan. Mirzoyan a qualifié cette allégation d’ « absurdité » et a déclaré que celle-ci devrait faire l’objet d’une évaluation juridico-pénale appropriée. Selon lui, Minasyan devrait également tenu responsable pour « cette fausse dénonciation ». Le Service de sécurité nationale a aussi publié une déclaration notant que les documents publiés par Minasyan étaient faux.

Le centre russo-turc de surveillance du cessez-le-feu au Karabakh est en train d’être construit/ Citant RIA Novosti, la presse locale indique que le Ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré que 60 soldats russes et turcs serviraient au centre commun de surveillance du cessez-le-feu au Karabakh. Selon lui, la construction du centre, qui sera situé dans la région d’Aghdam, a déjà commencé.

Plus de 22 000 organisations suspendent temporairement leurs activités en Arménie/ En analysant les données du Comité des recettes de l’État, le site news.am indique que 22 154 organisations et entrepreneurs individuels ont temporairement suspendu leurs activités en 2020, dont 7 760 - en octobre-décembre. Selon news.am, c’est 52 % de plus qu’en 2019.

« Arménie lumineuse » se prépare aux élections anticipées/ « Conscient que des élections parlementaires rapides sont attendues dans un avenir proche, le parti « Arménie lumineuse », qui s’est engagé à plaider pour la tenue d’élections justes et transparentes, annonce qu’il accepte les candidatures pour pourvoir les sièges de ses 4 000 membres de la commission électorale » a déclaré le parti.

Ombudsman : Un homme en tenue médicale sur un timbre d’Azerbaïdjan « désinfecte » le Karabakh des Arméniens/ L’Ombudsman arménien a dénoncé le fait que le Ministère azerbaïdjanais des transports, des communications et des hautes technologies a émis des timbres-poste « Azerbaïdjan 2020 », dont l’un contient une propagande ouverte en faveur de l’extermination des Arméniens du Karabakh. Sur les timbres, un homme en tenue médicale utilise des outils chimiques pour « désinfecter » le Karabakh des Arméniens. « Ce timbre prouve une fois de plus les affirmations de l’Ombudsman de l’Arménie selon lesquelles l’Azerbaïdjan poursuit une politique de génocide des Arméniens, et il le fait sur la base même de l’ethnicité, simplement parce que les personnes vivant au Karabakh sont des Arméniens » a déclaré l’Ombudsman.

Autres développements/ Suren Sahakyan a été nommée vice-ministre arménien de la Défense. Tigran Ulikhanyan a été nommé à la tête du service de contrôle de l’État en remplacement de David Sanasaryan qui avait démissionné. Le Premier ministre arménien a annoncé la création d’un groupe de travail inter-agences qui coordonnera les activités menées pour identifier et répondre rapidement aux problèmes actuels et potentiels dans la région de Syunik à la suite de la mise en œuvre des dispositions de la déclaration du 9 novembre 2020.

