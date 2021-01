L’UNICEF assure des services de soutien aux enfants handicapés d’Artsakh

La Fondation Source, avec le soutien de l’UNICEF, offre la possibilité aux enfants handicapés du Haut-Karabakh d’accéder à des services de réadaptation et de soins vitaux, ainsi que d’offrir à leur carrière un soutien psychosocial et des opportunités d’apprentissage, rapporte l’ UNICEF Arménie .

Avec le soutien de l’UNICEF, les enfants handicapés qui ont fui le conflit dans le Haut-Karabakh avec leur mère bénéficient désormais de services de réadaptation et de soins indispensables cinq jours par semaine, de 10h00 à 17h00. Des services de transport sont fournis afin que les enfants puissent participer à des programmes individuels et de groupe, et chaque enfant reçoit également un repas nutritif.

Il n’existe actuellement aucun autre programme en Arménie pour les enfants handicapés du Haut-Karabakh où les enfants et leurs mères peuvent tirer pleinement parti d’une gamme de services professionnels et de soutien.

Outre le soutien psychosocial, les femmes du Haut-Karabakh peuvent également bénéficier de diverses formes d’apprentissage au centre, avec le soutien de l’UNICEF. Certaines mères peuvent en apprendre davantage sur les approches parentales positives pour les enfants handicapés, ainsi que sur diverses formes de thérapie qui peuvent ensuite être poursuivies à la maison.