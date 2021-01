L’Arménie attachée aux principes et aux objectifs du Conseil de l’Europe

L’Arménie a été fidèle aux engagements pris lors de l’adhésion au Conseil de l’Europe, y compris la résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Aivazian dans une déclaration à l’occasion du 20e anniversaire de l’adhésion du pays au Conseil de l’Europe.

« En adhérant au Conseil de l’Europe, l’Arménie a rejoint la famille des Etats européens, avec lesquels elle partage une histoire, des valeurs et des idéaux communs, ainsi qu’une vision d’une Europe future, où les droits et libertés fondamentaux sont protégés pour tous, sans distinction ou discrimination », a déclaré le ministre des Affaires étrangères,

Il a souligné que l’Arménie reconnaît et apprécie la contribution de cette organisation unique qui est restée le principal défenseur des droits de l’homme et de la démocratie en Europe pendant plus de 70 ans d’existence.

« Les deux décennies d’adhésion de l’Arménie au Conseil de l’Europe ont été une période de participation active et de coopération sincère. L’Arménie a désormais adhéré à plus de 70 conventions et accords partiels du Conseil de l’Europe, établissant essentiellement des ponts juridiques avec les États membres de l’organisation. En 2013, l’Arménie a assuré la présidence du Comité des Ministres, dirigeant les efforts européens communs pour une action démocratique », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Il a noté que les réformes démocratiques restent un domaine clé de nos interactions avec le Conseil de l’Europe, où l’organisation, avec sa précieuse expertise, est devenue un partenaire de confiance de l’Arménie.

« Le Conseil de l’Europe, ses experts, ses organes de suivi et ses organes spécialisés, tels que la Commission de Venise, ont tous contribué de manière significative à nos efforts pour construire une société juste et démocratique, en élaborant des politiques qui permettraient de mieux faire respecter les droits de l’homme et la règle de la loi », a ajouté le ministre Ara Aivazian

« L’Arménie a été fidèle aux engagements pris lors de l’adhésion au Conseil de l’Europe, y compris la résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh. La récente guerre en Artsakh a eu un impact dévastateur sur les droits fondamentaux et les moyens de subsistance de sa population. Nous sommes convaincus que le Conseil de l’Europe reconnaît ces défis et prendra des mesures dans le cadre de son mandat pour protéger les droits, les libertés et la dignité de toutes les personnes vivant dans les zones de conflit, y compris au Haut-Karabakh », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

A cette occasion spéciale du 20e anniversaire, il a réitéré l’attachement de l’Arménie aux principes et aux objectifs du Conseil de l’Europe.