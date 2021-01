Les présidents de deux groupes de l’APCE soulèvent la question des prisonniers de guerre arméniens avec le secrétaire général du Conseil de l’Europe

Les présidents de deux groupes politiques à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ont soulevé la question des prisonniers de guerre arméniens avec la secrétaire générale du Conseil de l’Europe Marija Pejčinović Burić, a déclaré Edmon Marukyan membre de la délégation arménienne à l’APCE.

« À la suite de notre travail effectué lors des discussions au sein des groupes politiques de l’APCE ce matin et lors de la session plénière, les dirigeants des deux groupes politiques Aleksander Pociej (Parti populaire européen) et Jacques Maire (Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe) ont soulevé la question de la libération des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan avec le secrétaire général du Conseil de l’Europe », a déclaré Edmon Marukyan dans un message sur Facebook.

Plus tôt dans la journée, le député a organisé une manifestation à l’APCE pour appeler l’attention et appeler à une pression internationale sur l’Azerbaïdjan.