System Of A Down organisera une collecte de fonds en direct au profit des soldats arméniens

Le groupe de rock System Of A Down organisera un événement de collecte de fonds en direct le samedi 30 janvier au profit des soldats arméniens.

La diffusion en direct débutera à 9 h exclusivement sur la chaîne YouTube officielle du groupe. À 11h le groupe présentera le clip vidéo de leur 2e single « Genocidal Humanoidz ».

« Les soldats qui combattent pour la liberté d’Artsakh et d’Arménie ont subi des crimes de guerre aux mains de l’Azerbaïdjan, plus tard encouragés par la Turquie. Même après la signature du cessez-le-feu le 10 novembre 2020, les héros blessés dans le récent conflit ont toujours besoin de prothèses, de traitements avancés et de soins médicaux », a déclaré le groupe sur Facebook.

« Nous organisons un événement de collecte de fonds en direct afin de recueillir des fonds pour réhabiliter et équiper les près de 1 000 soldats qui ont perdu des bras et des jambes avec des prothèses qui changent leur vie. Le financement profitera également à l’introduction de la thérapie laser révolutionnaire pour le traitement des brûlures chimiques au phosphore blanc et à la réduction des cicatrices et des douleurs atroces », a ajouté SOAD.

Tous les profits du livestream seront reversés à cette cause. Le concert sera diffusé exclusivement sur la chaîne YouTube du groupe.

La première vidéo officielle de « Genocidal Humanoidz » suivra immédiatement l’événement en direct.