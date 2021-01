Discours du Secrétaire général du Conseil de l’Europe à l’occasion du 20e anniversaire de l’adhésion de l’Arménie

La secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, a publié un message à l’occasion du 20e anniversaire de l’adhésion de l’Arménie.

« Rejoindre l’organisation était une puissante déclaration d’intention, un message à l’Europe et au monde que ce nouveau pays indépendant était prêt et disposé à apporter des changements à ses lois et institutions », a déclaré Marija Pejčinović Burić.