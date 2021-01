Lavrov et Borrell discuteront de la poursuite de la stabilisation de la situation au Haut-Karabakh

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, effectuera une visite de travail à Moscou. En plus de diverses questions, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Joseph Borrell discuteront de la poursuite de la stabilisation de la situation au Karabakh, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Borrell effectuera une visite de travail à Moscou du 4 au 6 février. Lavrov le recevra le 5 février. Les parties discuteront des problèmes et des perspectives des relations Russie-UE.

ARMENPRESS.