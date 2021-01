Ara Ayvazian et la chef de l’ UNESCO discutent de la protection du patrimoine arménien

Le 25 janvier, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Ara Ayvazian, a eu une conversation téléphonique avec la Secrétaire générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

Les parties ont de nouveau évoqué les problèmes de protection du patrimoine historique et religieux arménien dans la zone de conflit du Haut-Karabakh et les perspectives de coopération avec l’UNESCO. Le ministre Ayvazian a noté que les monuments historiques et culturels arméniens sont une partie inséparable du riche patrimoine de la région, espérant la participation active de l’UNESCO dans les efforts pour les protéger.

Ara Ayvazian a souligné l’urgence de prendre des mesures pour la protection du patrimoine arménien dans les territoires passés sous le contrôle azerbaïdjanais, ce qui devient plus alarmant à la lumière de la destruction délibérée du patrimoine arménien et des efforts pour dénaturer leur appartenance réelle.

Saluant la décision de l’UNESCO d’envoyer une mission d’experts au Haut-Karabakh, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a souligné la valeur universelle du patrimoine arménien en Artsakh, jugeant inadmissible la politisation de leur protection et les efforts azerbaïdjanais pour créer des obstacles artificiels à leur protection.

