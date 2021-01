Sergueï Lavrov et Mohammad Javad Zarif discuteront de la situation autour du Haut-Karabakh

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif discuteront de la situation autour du Haut-Karabakh, rapporte le ministère russe des Affaires étrangères.

« Le 26 janvier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif s’entretiendront à Moscou. Ils devraient discuter d’un certain nombre de questions clés de l’agenda international et régional, y compris la situation dans et autour du Haut-Karabakh », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministre iranien des Affaires étrangères effectue une visite régionale. Aujourd’hui, il est arrivé en Azerbaïdjan et se rendra également en Arménie, en Géorgie et en Russie.

ARMENPRESS.