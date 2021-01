Renaud Muselier condamne l’attaque dans l’enceinte de la Cathédrale apostolique arménienne au Prado à Marseille

Je condamne, avec force et solidarité pour tous les Arméniens de @MaregionSud, cette attaque odieuse et inqualifiable. Tout mon soutien comme celui de la Région va à la communauté arménienne et aux fidèles de la paroisse, comme aux clercs qui la font vivre. 🇦🇲🇫🇷 https://t.co/VdVOihbzRg

— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) January 25, 2021