Le laboratoire Moderna a annoncé que son vaccin sera efficace contre les nouvelles souches de Covid-19

Le laboratoire Moderna Inc. dont l’un des propriétaires est l’arméno-américain Noubar Afeyan a indiqué que son vaccin contre la Covid-19 a produit des anticorps neutralisant le virus lors de tests de laboratoire contre une nouvelle espèce de coronavirus trouvée en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Information rapportée par l’agence de presse Reuters.

Le laboratoire Moderna a affirmé que le vaccin Moderna avec deux doses devrait être efficace contre les souches du Covid-19 trouvées jusqu’à présent.

Ces variantes du virus de la Covid-19 sans cesse en mutation inquiètent fortement la communauté scientifique mondiales et pourrait mettre en doute l’efficacité des vaccins. Cette déclaration de Moderna est de nature à rassurer la communauté scientifique.

Krikor Amirzayan