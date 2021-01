Le président de l’Artsakh a félicité le héros de l’Artsakh Karen Jalavyan à l’occasion de son 50e anniversaire

Arayik Harutyunyan, le président de l’Artsakh a félicité le colonel de l’armée de Défense, le commandant de l’unité militaire « Yeghnikner" » et héros de l’Artsakh, Karen Jalavyan, à l’occasion de son 50e anniversaire.

Arayik Harutyunyan sur sa page facebook a écrit :

Cher commandant !

Mon respect et mon hommage à votre dévouement inébranlable et à votre service désintéressé envers la patrie. "Je suis convaincu que les générations de votre type héroïque et de votre exemple d’Arméniens tireront des leçons de dignité et de courage, re-matérialisant notre volonté collective et notre désir de construire des victoires.

Chers compatriotes !

L’un de nos commandants légendaires, Karen Jalavyan, a récemment reçu le titre le plus élevé de « Héros de l’Artsakh » au Centre de gestion du combat de l’armée de défense. Je l’ai fait en envoyant un message radio spécial à nos soldats dans différentes parties du front. J’ai pris cette décision en tenant compte de ses exploits personnellement, des unités qu’il dirigeait et de la forte contribution qu’il a apportée à la défense de la patrie.

Vive l’armée arménienne ! Vive notre peuple qui fait naître des héros !

Signé Arayik Harutyunyan, Président de la République de l’Artsakh

Krikor Amirzayan