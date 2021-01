Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré Ilham Aliev et Jeyhun Bayramov

Mohammad Javad Zarif, qui se trouve dans le Caucase pour une visite régionale, a rencontré lundi matin le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le ministre des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov à Bakou. Le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra à Erevan le 27 janvier. Il se rendra également en Géorgie et en Russie. Plus tôt, Mohammad Javad Zarif a déclaré qu’il prévoyait de visiter les pays qui aideront à surmonter la crise du Karabagh et à instaurer la paix et la stabilité dans la région.