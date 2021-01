En Arménie, l’Agence Française de Développement apportera une assistance financière au secteur de la Santé

La ministre de la Santé Anahit Avanesyan a rencontré l’Ambassadeur de France en Arménie Jonathan Lacôte, et le directeur de l’Agence Française de Développement dans le Caucase du Sud (AFD ) Rafael Ghozan pour discuter des orientations possibles de l’aide financière.

Anahit Avanesyan a présenté les priorités de l’Arménie dans le domaine de la santé et les besoins. En particulier, la Ministre a souligné la nécessité de commencer les travaux de réadaptation au Centre national des maladies mentales infectieuses du ministère de la Santé, la mise en œuvre de programmes visant à réduire la mortalité maternelle, la modernisation des services de sang, l’amélioration des services médicaux de réadaptation et d’autres questions. Anahit Avanesyan a souligné que de nombreux programmes ont été lancés en 2019 pour le développement du secteur de la santé, mais que certains d’entre eux sont restés inachevés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cette assistance financière prendra le relais dans la durée de l’aide humanitaire et médicale actuellement apportée à l’Arménie.