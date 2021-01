Des camions venant en Arménie, attaqués par des jets de pierres en Géorgie par des inconnus

Des inconnus ont jeté des pierres sur les camions qui circulaient en Géorgie en direction de l’Arménie a informé l’Ambassade d’Arménie à Tbilissi qui a donné quelques détails sur l’affaire.

« Près du village géorgien de Kvemo Ponichala, des inconnus ont jeté des pierres sur des camions arméniens, cassé les vitres avant et latérales de certains camions avant de prendre la fuite. Puis les camions, accompagnés de la police de patrouille, ont atteint la frontière entre la Géorgie et l’Arménie et l’ont traversée » a indiqué l’Ambassade d’Arménie en Géorgie.

Selon l’Ambassade arménienne, le ministère géorgien de l’Intérieur a engagé une procédure pénale au sujet de cet incident. Elle ajoute « L’Ambassade arménienne en Géorgie est en contact permanent avec les autorités géorgiennes compétentes, tout en travaillant activement à traduire les auteurs en justice, afin d’éviter que de tels cas ne se reproduisent ».

Krikor Amirzayan