Coup de feu sur l’Église arménienne du Prado

Le Centre culturel Sahak Mesrop, situé dans l’enceinte de l’Église arménienne avenue du Prado à Marseille a été la cible d’un tir par arme à feu dimanche à 18 h 40. Plusieurs équipes de police ont investi les lieux dès 20 h 15. Le coup de feu a brisé la vitre du centre à l’étage, alors que se tenait une répétition de piano. Personne n’a été touché. Mais le musicien qui était présent sur les lieux au moment du tir ainsi que le président du centre culturel ont déposé une plainte à la police.

Si aucune piste n’est à négliger, ce coup de feu intervient à la suite d’une série d’agressions en France et dans le monde contre l’entité arménienne. Outre un certain nombre de profanations, dont celle contre la statue de Komitas fin août à Paris ou celle contre le mémorial du génocide à Décines le 4 novembre dernier, les Français d’origine arménienne ont été la cible de chasse à l’homme dans les rues de Décines-Charpieu, près de Lyon en juillet dernier, et fin octobre à Viennes (Isère) et Dijon (Côte-d’Or), avec pour toile de fond l’opération de nettoyage ethnique mené par la Turquie et l’Azerbaïdjan contre la République du Haut-Karabakh. Le groupe ultra-nationaliste turc Les Loups Gris, impliqué dans ces actes contre la communauté arménienne en France, a été dissous début novembre à la suite de ces événements.

Des exactions de même nature ont également été constatées durant la même période à Berlin et à San-Francisco.

Le Centre culturel du Prado est aussi le siège du CCAF sud . Il a été la plaque tournante logistique de l’aide humanitaire de Marseille et du sud du pays à l’Arménie pendant la dernière guerre.