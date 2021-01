Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) : Bénédiction de l’eau à l’église catholique arménienne de Valence

Lu dans Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) du Lundi 25 janvier 2021 l’article titré « Bénédiction de l’eau à l’église catholique arménienne » de Valence. Avec un article sur la cérémonie conduite par le père (vartabed) Krikor Mikaélian à l’église catholique arménienne Notre-Dame qui a célébré la mémoire de Saint Jean-Baptiste qui baptisa Jésus Christ dans les eaux du Jourdain. Après la sainte messe et l’homélie au cours de laquelle Krikor Mikaélian a évoqué la guerre en Artsakh et les soldats Arméniens disparus, il a été procédé à la bénédiction de l’eau en souvenir du baptême de Jésus Christ. « Ce baptême est celui de chacun de vous, du lavement symbolique de tous vos pêchés. Prenez le temps de réfléchir et de renaître » a notamment déclaré le père Mikaélian. Après la cérémonie de bénédiction, l’eau fut distribuée aux fidèles qui l’ont emportée chez eux, tradition de l’Eglise arménienne.

Krikor Amirzayan