Sdépan Nalbandian n’est plus

Dans la nuit du 23 Janvier, à Eevan, est décédé l’architecte Sdépan Nalbandian, à l’âge de 62 ans.

Spécialiste du patrimoine arménien, il a consacré avec passion la plus grande partie de sa vie professionnelle à sa découverte, à son étude et à sa restauration. Pour l’essentiel des monuments religieux. Sdépan Nalbandian avait été durant des années membre de l’association des architectes-restaurateurs d’Arménie et assumait également des responsabilités au sein du conseil d’administration de l’Organisation Terre et Culture en Arménie et du conseil de l’union internationale des Organisations Terre et Culture.

Depuis 1988, Sdépan Nalbadian était un collaborateur inlassable et passionné des programmes de l’Organisation Terre et Culture. Depuis sa première collaboration avec l’organisation à l’occasion de la restauration de l’église de la Sainte Mère de Dieu du village de Gogaran (région de Spidak), des centaines de jeunes arméniens originaires d’Arménie et de Diaspora ont travaillé sous sa direction et aussi souvent gagné en lui un ami.

Dans le cadre de cette coopération, durant plus de trois décennies, Sdépan a assuré le travail scientifique et de suivi de nombreuses restaurations. Celles des églises de Gogaran, Dathev (saint Minas du village),Tchitchkhanavank, Chigahoghk, Yeghvart, Meghri, Dantzaparakh, Srachen, et Goris. Infatigable travailleur, il était toujours occupé à produire de nouvelles études pour de nouveaux projets. Il y a quelques jours, les Monuments historiques d’Artsakh lui confiaient la restauration du prestigieux monastère de Gantsassar.

Aujourd’hui, c’est non seulement la famille Terre et Culture qui est en deuil, mais avec elle le monde arménien tout entier qui perd l’un des ses fils les plus dévoués à son histoire et à sa culture.

Un office des Défunts sera célébré à sa mémoire le 25 janvier à 18 h 00 en l’église Saint Jean-Baptiste de Gond, à Erevan, et ses obsèques, le lendemain à 13 h 00.

Les pensées et les condoléances attristées de tous les membres de l’Organisation Terre et Culture vont à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l’ont connu et partagé ses idéaux.

Bénie soit la mémoire des justes !

Sahag Sukiasyan