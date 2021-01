Décès de Meguerditch Boghossian

Le ténor Meguerditch Joseph Boghossian, que ses amis surnommaient Jojo, s’est éteint ce samedi 23 janvier, à l’age de 87 ans. Né à Paris, de parents originaires de Sébastia et ayant a grandi à Issy-Les-Moulineaux dans le quartier mythique de la Rue de la Défense, il a été un pilier de la communauté arménienne. Il est reconnu comme un des plus beaux ambassadeur de la musique arménienne et a enchanté plusieurs générations d’auditeurs grâce à sa sensibilité et une voix naturelle exceptionnelle dont la chaleur touchait directement au cœur. Sa rencontre en 1955, avec Garbis Aprikian et la Chorale Sipan-Komitas détermineront sa vie artistique. Ils ne se quitteront plus. Garbis Aprikian lui dédira sa composition « Hovern Aran ».

Meguerditch Boghossian sera également durant une vingtaine d’années, le Président de la Chorale Sipan-Komitas et sera à l’initiative de très nombreux concerts prestigieux.

Par ailleurs, homme d’affaires et entrepreneur, il fera une brillante carrière dans la banque et sera un des fondateurs de la célèbre agence de voyage Rev’Vacances.

La famille invite ceux qui veulent s’associer à sa mémoire, à adresser leurs dons à l’Église Apostolique Arménienne ou encore à l’AFM-Téléthon association de lutte contre la maladie.