Des bases de données sur les jeux traditionnels arméniens et les plantes comestibles dans la cuisine arménienne disponibles en ligne

Avec le soutien du Ministère de l’éducation, de la science, de la culture et des sports de la République d’Arménie et à l’initiative de l’ONG de développement de la société civile de Vanadzor des bases de données électroniques intitulées « Jeux traditionnels arméniens » et « Plantes comestibles dans la cuisine arménienne »ont été créés dans le cadre du programme « Let’s Play Armenian ». Dix master classes vidéo ont également été créées dans le cadre du projet.

Le but des bases de données et des classes de maître de plats traditionnels arméniens est la préservation et la diffusion du patrimoine culturel immatériel lié aux jeux et à la nourriture dans dix communautés de la région de Tumanyan de Lori marz (Chochkan, Shamut, Chkalov, Shnogh, Dsegh, Artsatsag, Kachachut , Akori, Mghart, Odzun).

La base de données des jeux traditionnels arméniens contient des informations importantes sur de nombreux jeux traditionnels arméniens qui ont déjà été oubliés. Le personnel du programme a déjà commencé à présenter certains jeux traditionnels arméniens aux bénéficiaires de l’organisation en annonçant leur application pratique.

La base de données des jeux traditionnels arméniens est disponible en ligne sur le site Web de l’ONG « Centre »

http://ngoc.am/hy/2020/11/04/news/game-book/ .

La base de données « Plantes comestibles dans la cuisine arménienne » de la région de Lori en République d’Arménie a été compilée à la suite de travaux de terrain, d’étude de la littérature existante, de diverses sources et d’entretiens avec des maîtres de la cuisine arménienne. La base de données est disponible ici .

http://ngoc.am/hy/2020/11/04/news/shtemaran/?fbclid=IwAR06wQ4yjX71i-DsMLcoe-TBuE1huU8TReFJzcp1y2VsJnCLpQKfzhtO1_8

Les master classes sont disponibles en ligne sur la chaîne YouTube du Centre ONG .

Les jeux arméniens et la cuisine nationale sont l’une des manifestations importantes du patrimoine culturel immatériel qui doit être préservée et transmise aux générations futures.