L’Arménie et l’Iran vont créer un centre d’échange de technologies

L’Iran et l’Arménie créeront un centre d’échange de technologies pour élargir et renforcer les relations bilatérales dans les domaines concernés, rapporte l’agence de presse iranienne Mehr.

Le développement de la coopération entre les petites et moyennes entreprises (PME) iraniennes et arméniennes ainsi que la mise en place d’un centre technologique entre les deux pays ont été soulignés lors d’une réunion entre les responsables des organisations de PME des deux pays.

Lors de cette réunion bilatérale, qui s’est tenue le samedi au siège de l’Organisation iranienne des petites et moyennes industries et des parcs industriels (ISIPO), le PDG de l’organisation iranienne de petite et moyenne taille Ali Rasoulian et son homologue arménien Levon Ohanesian ont discuté de l’introduction des activités et des mesures prises pour développer les petites et moyennes entreprises et des domaines communs de coopération bilatérale ont été échangés entre les deux parties.

Ali Rasoulian a souligné les relations très étroites entre les peuples arménien et iranien et les vastes opportunités de coopération entre les deux pays et a souligné la nécessité de développer la coopération entre les entreprises économiques basées dans les parcs industriels ainsi que d’organiser des expositions en présence d’Iraniens. et les entreprises arméniennes.

Il a également évoqué l’expérience de la mise en place de centres technologiques avec d’autres pays, du lancement d’un centre permanent d’échange de technologies entre l’Iran et l’Arménie à Téhéran ainsi que des rencontres en face à face entre les entreprises iraniennes et arméniennes.

Pour sa part, Levon Ohanesian, chef du centre de soutien à l’investissement et au développement des PME en Arménie, a exposé les programmes exécutifs et les activités de ce centre.

Il a fait part de la volonté de son pays d’élargir la coopération bilatérale en particulier dans le domaine des PME et de partager les expériences réussies entre les deux pays.