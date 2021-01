Sa Sainteté Aram I félicite Joe Biden

Sa Sainteté Aram I a félicité le président Joe Biden pour son investiture en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique.

« Nous sommes prêts à travailler avec vous et votre administration pour protéger nos valeurs communes, renforcer les liens américano-arméniens et faire avancer la cause de la paix en Eurasie, au Moyen-Orient et dans le monde », a déclaré Sa Sainteté Aram I au président Biden dans sa lettre.

« Notre communauté apprécie l’amitié et la fraternité que vous avez manifestées envers les Américains d’origine arménienne pendant vos années au Sénat américain. Alors comme aujourd’hui, nous partageons votre vision d’un monde qui respecte les droits de l’homme et défend les valeurs humanitaires universelles - une communauté mondiale engagée pour la démocratie, l’autodétermination et la prévention du génocide », a ajouté le Catholicos Aram I dans son message.

« Notre Église et notre communauté ont hâte de travailler avec votre administration pour approfondir les liens qui unissent les peuples américain et arménien depuis plus d’un siècle. Nous attendons également avec intérêt d’établir, enfin, la reconnaissance officielle des États-Unis et le souvenir permanent du génocide arménien », a déclaré le Catholicos Aram I.